Pologne - Argentine (0-2) : L'Argentine file en 8e, mais ne jouera pas la France

COUPE DU MONDE 2022

Pologne - Argentine : 0-2

90e+6 : FIN DU MATCH ! L'Argentine file en 8e et termine 1ère du groupe C. Un succès logique.

90e+5 : Il ne se passe plus grand chose sur la pelouse du 974. Le Mexique devra aller chercher seul sa qualification.

90e+3 : TAGLIAFICO ! Le Lyonnais est proche du but, mais un Polonais sauve au bon moment...

90e+1 : L'Argentine fait tourner le ballon... La Pologne est dans ses 25 mètres et ne fait rien du tout.

90e : Six minutes de temps additionnel minimum.

88e : La Pologne est toujours qualifiée au nombre de cartons jaunes pour le moment.

85e : MARTINEZ PROCHE DU 3E BUT ! Suite à une erreur, le buteur de l'Inter se retrouve balle au pied dans la surface mais il croise trop sa frappe...

83e : Changement pour l'Argentine : Thiago Almada entre en jeu, sortie du buteur Alexis MacAllister

83e : Changement pour la Pologne : Krzysztof Piątek entre en jeu

81e : L'Argentine continue de faire l'assaut de la cage polonaise. Peut-être que c'est l'Albiceleste qui va faire les affaires du Mexique...

79e : Changement pour l'Argentine : Lautaro Martinez remplace Julian Alvarez

77e : Un carton jaune pour Grzegorz Krychowiak. Plus que deux cartons jaunes d'avance pour les Polonais, attention !

75e : La Pologne est toujours inoffensive devant. Il est temps d'aller marquer.

73e : ALVAREZ ! La pépite de Man City n'est pas loin de doubler la mise... Sa frappe passe à côté.

70e : Szczęsny encore ! Le portier repousse la frappe dans la surface de Lionel Messi !

69e : Pour le moment, égalité parfaite entre la Pologne et le Mexique. Au nombre de points, de buts marqués et encaissés. Ca se joue au nombre de cartons jaunes pour le moment.

68e : BUUUUUUUUT ! JULIAN ALVAREZ MARQUE LE 2E BUT ! Superbe frape croisée du buteur de Manchester City.

64e : L'Argentine domine toujours autant cette rencontre.

61e : Wojciech Szczęsny ! Le portier polonais capte la frappe plein axe de Messi, trouvé par Tagliafico dans la surface.

59e : Changements pour l'Argentine : Leandro Paredes et Nicolas Tagliafico entrent en jeu / Angel Di Maria et Marcos Acuna sortent.

58e : Le Mexique mène 2-0 face à l'Arabie Saoudite. Encore un but et les Mexicains passent 2es de la poule.

56e : C'est Fort Alamo dans la surface polonaise.

53e : Quel raté de Messi ! Lancé dans la surface, l'Argentin se manque totalement du gauche, une rareté.

52e : Tacle très dangereux de De Paul dans l'entrejeu. Carton jaune logique.

51e : Le Mexique a ouvert le score face à l'Arabie Saoudite. La Pologne reste 2e pour deux buts en sa faveur (+1, contre -1 au goal average).

49e : Carton jaune mérité pour Acuna qui a collé une semelle sur la cheville d'un adversaire.

46e : BUUUUUUUUUT ! MacAllister ouvre le score d'une reprise du droit dans la surface sur un centre de Molina. Magnifique but.

46e : C'est reparti !

Changements pour la Pologne : Michal Skoras et Jakub Kaminski entrent en jeu.

Les chiffres de la 1ère période

Les statistiques de la 1ère période

Tirs : Pologne (1 dont 0 cadré) / Argentine (14 dont 9 cadrés)

Première période

45e+3 : MI-TEMPS ! Pas de but entre la Pologne et l'Argentine. L'Albiceleste a largement dominé ce premier acte, mais Wojciech Szczęsny sort une prestation cinq étoiles.

45e : Trois minutes de temps additionnel minimum.

43e : SZCZĘSNY ENCORE ! Le portier repousse la frappe d'Alvarez plein axe, puis capte la tête réflexe de De Paul dans la foulée.

41e : Messi encore ! Mais il fait le crochet de trop et sa frappe est captée par Wojciech Szczęsny.

39e : LA PARADE ! Wojciech Szczęsny sort une sublime parade sur ce penalty de Leo Messi !

38e : PENALTY POUR L'ARGENTINE ! L'arbitre est allé voir le VAR et a décidé de siffler.

37e : Check VAR pour le contact Szczęsny - Messi dans la surface.

36e : Wojciech Szczęsny encore ! Le portier de la Juve met Alvarez en échec.

33e : LE CORNER DIRECT DE DI MARIA ! Le joueur de la Juve a tenté de surprendre son coéquipier mais celui-ci a bien suivi ! Il lui fait un pouce pour lui dire : "Bien joué !". Image sympa.

31e : Ballon de contre polonais. Le jeu se porte sur Lewandowski mais le joueur du Barça ne peut pas faire de miracles tout seul.

28e : LA DOUBLE OCCASION ARGENTINE ! Un premier tir d'Alvarez est contré par Cash, puis Acuna manque le cadre avec une frappe tendue...

27e : Tacle très rugueux de d'Otamendi sur Glik au milieu du terrain. Il a pris le ballon mais aussi collé une semelle sur son adversaire. Celui-ci se relève.

25e : Bonne interception des Polonais dans leurs 30 mètres. De Paul commet une faute sur Przemysław Frankowski.

24e : Un corner pour l'Argentine côté gauche. C'est joué à la Rémoise, mais ça ne rien de concret.

22e : Premier corner du match pour la Pologne. C'est repoussé dans un premier temps. Sur la seconde opportunité, Glik reprend avec une aile de pigeon mais Martinez s'empare du ballon.

21e : La Pologne monte son bloc légèrement.

19e : Très bon centre de Messi sur le côté gauche de la surface et Acuna, mais le joueur de Séville rate sa remise de la tête...

18e : Appel de De Paul depuis le côté droit. Le centre de l'Argentin est repoussé.

17e : Toujours 0-0 dans l'autre match, donc rien ne change au classement : Pologne 1ère, Argentine 2e.

17e : ACUNA ! Trouvé dans la surface, le joueur du Séville FC crochète, se met sur son pied droit, mais tire au-dessus de la cage polonaise.

15e : Enzo Fernandez avance balle au pied et sert mal Alvarez, pourtant auteur d'un bon appel dans l'axe.

14e : La Pologne n'a plus passé la phase de groupes de la Coupe du monde depuis 1986. Vont-ils mettre fin à leur disette ce soir ?

12e : Ballon récupéré assez haut par les Argentins. Le jeu se porte sur Di Maria à droite mais la passe du joueur de la Juve ne trouve personne.

11e : MESSI ENCORE ! La Pulga s'infiltre dans la surface, tente de faire le tour dans la surface et allume sans angle du gauche. Szczęsny capte lecuir.

10e : Nouveau tir lointain argentin, signé Di Maria. C'est dans les bras de Szczęsny.

9e : Longue ouverture vers Acuna qui a fait l'appel côté gauche mais le ballon est trop appuyé.

7e : Le premier tir de Messi ! C'est depuis les 18 mètres, dans l'axe. Ce tir à ras de terre ne pose aucun soucis à Wojciech Szczęsny.

5e : Les sorties de balle sont difficiles pour les Polonais, bien pressés par le bloc argentin.

3e : Prise de becs entre les deux hommes pour ce duel musclé dans les airs.

3e : Otamendi ! L'ancien défenseur de Valence s'élève plus haut que Glik sur un duel aérien consécutif à un corner, mais son coup de tête passe à côté.

1ère : Ballon pour la Pologne lors de cette entame.

1ère : C'est parti pour ce choc !

Rappel des compositions :

Pologne : Szczęsny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Zieliński, Krychowiak, Bielik, Frankowski - Świderski, Lewandowski

Argentine : E. Martinez - Molina, Otamendi, Romero, Acuña - Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez

Fin des hymnes. Place au choc !

Les chances de qualifications des deux nations : 78% pour l'Argentine, 77% pour la Pologne

Les deux équipes arrivent sur la pelouse !

L'avant-match

Robert Lewandowski - Lionel Messi, il devrait n'en rester qu'un. Si la Pologne et l'Argentine ont la possibilité de se qualifier toutes les deux pour les 8es de finale, il est fort probable qu'un des deux joueurs finisse au tapis dès le premier tour dans cette poule C très indécise.

Actuellement 1er et 2e du groupe, la Pologne et l'Argentine se jouent la qualification, mais aussi le droit de ne pas affronter l'équipe de France en huitième, si celle-ci confirme sa 1ère place dans la poule D en fin d'après-midi. Beaucoup de calculs avant de match donc, mais le terrain parlera. En même temps, l'Arabie Saoudite et le Mexique s'affrontent.

Les compos de Pologne - Argentine

Pologne : Szczęsny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Zieliński, Krychowiak, Bielik, Frankowski - Świderski, Lewandowski

Argentine : E. Martinez - Molina, Otamendi, Romero, Acuña - Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez

Lewandowski vs Messi

Buteur pour la première fois en Coupe du monde face à l'Arabie Saoudite, Robert Lewandowski veut continuer à écrire son histoire dans la compétition, même à l'âge avancé de 34 ans. De son côté, Lionel Messi, double buteur dans ce Mondial, doit continuer à porter sa nation sur ses épaules. Il sait faire, mais un coup de pouce de son équipe serait bienvenu.

