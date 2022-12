Coupe du monde 2022 - Lionel Messi a retrouvé son "Argentine"

COUPE DU MONDE 2022 - Qualifiée en 8e de finale, l'Argentine a enfin retrouvé son niveau. Lionel Messi a estimé qu'une nouvelle compétition va débuter.

L'Argentine est enfin de retour. Battue pour son entrée en lice par l'Arabie Saoudite (1-2), l'Albiceleste a retourné la situation et finalement remporté le groupe C après ses succès contre le Mexique (2-0) et la Pologne (0-2).

Très heureux du niveau de son équipe, Lionel Messi, qui a dépassé le nombre de matches en Coupe du monde de Diego Maradona, a appelé à conserver le niveau aperçu face à la Pologne pour le 8e de finale contre l'Australie.

Mais le joueur du PSG a appelé à se méfier des Socceroos sortis à la surprise générale du groupe D aux dépens de la Tunisie et du Danemark.

Sur son penalty raté

"J'étais en colère contre moi après avoir raté le penalty, mais l'équipe est sortie renforcée après cette erreur qui est de ma responsabilité."

Sur la victoire contre la Pologne

"On savait qu'en marquant le premier but, le match changerait de visage."

"Le dernier match (face au Mexique) nous avait apporté beaucoup de sérénité. On est venu sur le terrain en pensant qu'on pouvait gagner."

Sur le 8e face à l'Australie

"Le match face à l'Australie va être très difficile. Chacun peut battre n'importe qui, le niveau est très équilibré. Il faut préparer le match de la meilleure façon possible comme on le fait toujours."

"On doit être tranquilles et aller de match en match. A partir de maintenant, un autre Mondial débute et on espère continuer comme ça."