Coupe du monde 2022 : Lionel Messi croit toujours en l'Argentine

COUPE DU MONDE 2022 - Battue par l'Arabie Saoudite (1-2) lors de son entrée en lice dans le Mondial, l'Argentine a pris un énorme coup sur la tête. Lionel Messi souhaite que le groupe se relève.

L'Argentine a pris un énorme coup sur la tête. Battue par l'Arabie Saoudite (1-2) à la surprise générale lors de son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022, l'Albiceleste a compromis ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Secoués, les joueurs de la sélection nationale ont eu du mal à encaisser cet échec. Buteur sur penalty en première période, Lionel Messi a pris la parole après la rencontre. Selon lui, l'Argentine peut se relever de cet échec.

Messi croit encore au groupe argentin

"C’est un groupe qui est connu et se distingue pour être uni. C’est le moment de l’être. On est plus unis que jamais. On doit montrer qu’on est forts. Cela fait un moment que ce groupe n’a pas connu une situation comme ça", a réagi l'Argentin devant les journalistes, dont notre reporter TF1 Yassin Nfaoui.

Le capitaine de l'Argentine a ensuite évoqué la suite de la compétition et le duel face au Mexique, prévu samedi prochain (à 20h00, en direct sur TF1). Un match déjà décisif pour l'avenir de l'Albiceleste.

L'Argentine a trop joué selon Messi

"Je demande aux supporters de continuer à y croire. C'est un coup dur pour tout le monde, pour les supporters et nous aussi. On ne s'attendait pas à ça. Ce groupe ne va pas lâcher. On a déjà joué des rencontres dans les mêmes conditions et réussi à s'en sortir."

Le joueur du PSG a aussi analysé l'improbable retournement de situation dans ce match. "On a marqué rapidement, on a eu des occasions. Puis, il y a eu les buts annulés, mais on cru qu'on aurait d'autres opportunités de marquer. De là on a commis notre erreur en essayant d'accélérer le jeu, en jouant en une touche et en ne faisant pas tourner le ballon."