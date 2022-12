Coupe du monde 2022 – Lionel Messi ne veut pas s’arrêter là avec l’Argentine

COUPE DU MONDE 2022 – Sacré champion du monde avec l’Argentine contre la France, Lionel Messi a affiché son immense joie tout en indiquant qu’il souhaitait encore porter le maillot de l’Albiceleste.

C’est l’accomplissement ultime pour Lionel Messi. Sacré champion du monde avec l’Argentine grâce à une victoire aux tirs au but contre l’équipe de France dimanche (3-3, 4-2 aux tab), le joueur du PSG a désormais tout gagné, en club comme en sélection. Contre les Bleus, l’ancien du Barça a inscrit un doublé, avec un but sur penalty et un autre en renard des surfaces. Il a aussi transformé le premier tir au bur de l’Argentine.

Une manière de finir en beauté avec l’Albiceleste ? Pas si vite. Interrogé par TyC Sports à l’issue de la rencontre, Messi a d’abord savouré. "Évidemment, je voulais clore ma carrière avec ça, je ne peux plus rien demander. Je remercie Dieu, il m'a tout donné. Clôturer presque ma carrière comme ça, c'est impressionnant".

Messi : "Vivre quelques matches en étant champion du monde"

"La Copa América, la Coupe du monde… Après ça, qu'est-ce qu'il y aura ?, a-t-il repris. Ça m'est arrivé presque à la fin (de sa carrière, ndlr). J'aime le football, ce que je fais. J'aime être dans l'équipe nationale, le groupe, je veux continuer à vivre encore quelques matches en étant champion du monde".

Reste à savoir ce que le gaucher entend par "quelques matches". La Coupe du monde 2026 semble évidemment trop loin pour lui. Mais le roi d’Argentine va fièrement arborer le maillot trois étoiles de l’Albiceleste.