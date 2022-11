Coupe du monde 2022 - Bleus : Lucas Hernandez forfait après sa blessure au genou

COUPE DU MONDE 2022 - Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, lors du succès de la France contre l'Australie (4-1), Lucas Hernandez est forfait pour la suite du Mondial.

Le pire était redouté. Et le pire est arrivé pour Lucas Hernandez. Le latéral gauche de l'équipe de France a vu son Mondial prendre fin dans la nuit de mardi à mercredi après avoir passés des examens médicaux. Il était sorti du terrain après s'être blessé tout seul au genou droit à la 9e minute de la rencontre.

Le résumé de France - Australie

Coupe du monde 2022 : Calendrier et horaires de diffusion des matches sur TF1

La Fédération française de football a annoncé par communiqué que le joueur du Bayern Munich souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Non seulement sa Coupe du monde est terminée, mais il va être absent de nombreux mois.

Deschamps : "Je suis extrêmement peiné pour Lucas"

Cité dans le communiqué de la FFF, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, s'est dit désolé pour son joueur. Il ne reste plus qu'un latéral gauche de métier dans le groupe, le frère de Lucas, Théo, entré en jeu à sa place contre l'Australie.

Olivier Giroud, l'efficacité maximale en Bleus

"Comme l'ensemble du groupe, joueurs et staff, je suis extrêmement peiné pour Lucas. Nous perdons un élément important. Lucas est un guerrier et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va tout mettre en œuvre pour revenir au premier plan. Je le connais, bien : le courage, il l'aura, c'est certain. Au nom du groupe, je lui souhaite le meilleur rétablissement possible."