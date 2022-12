Coupe du monde 2022 : Le Maroc, premier pays africain en demi-finale d'une Coupe du monde

Après avoir éliminé l’Espagne, le Maroc réalise un nouvel exploit en venant à bout du Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0). C’est la première fois qu’un pays africain accède aux demi-finales.

Les Lions de l’Atlas ont réussi une nouvelle grande performance. À la suite d’un match serré, intense et très indécis, les joueurs de Walid Regragui se qualifient pour le dernier carré de la Coupe du Monde. Pour la première fois, une équipe africaine accède aux demi-finales.

Le Maroc premier pays africain en demi-finale de la Coupe du monde

Après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010, le Maroc était le quatrième pays africain à disputer les quarts de finale d’une coupe du monde. Mais pour la première fois, un pays africain se qualifie pour le dernier carré.

Les Lions de l'Atlas, grâce à un but de Youssef En-Nesyri, permet à l’Afrique d’avoir un représentant parmi les quatre meilleures nations du monde. A l’heure actuelle, leur adversaire n’est pas encore connu, il s’agira du vainqueur entre le match entre l’Angleterre et la France.

Le Maroc encore invaincu dans cette Coupe du Monde

Les Portugais se sont heurtés à la même difficulté des précédents adversaires en coupe du monde du Maroc. Ni les Belges et ni l’Espagne n’ont réussi à tromper la vigilance de Yassine « Bono » Bounou. Le seul but encaissé par le portier du FC Séville l’a été par le Canada, par l’intermédiaire de… Nayef Aguerd, qui a marqué contre son camp.

Sinon les filets marocains n’ont jamais tremblé. Mieux, ils n’ont jamais connu la défaite jusqu’à présent. Seuls la Croatie, les Pays-Bas (éliminés aux tirs aux buts contre l’Argentine) et l’Angleterre (en attendant sa rencontre contre les Bleus ce soir) n’ont pas connu la défaite non plus dans cette Coupe du monde, décidément pleine de rebondissements.

Les quarts de finale des pays africains en coupe du monde

Coupe du monde 1990

Angleterre – Cameroun : 3-2

Coupe du monde 2002

Sénégal – Turquie : 0 -1

Coupe du monde 2010

Uruguay – Ghana : 1-1 (TAB : 4-2)

Coupe du monde 2022

Maroc – Portugal : 1-0

