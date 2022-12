Coupe du monde 2022 - Matthäus, Batistuta, Mbappé : Lionel Messi brise tous les records

COUPE DU MONDE 2022 - Une nouvelle fois indispensable à l'Argentine en demi-finale, Lionel Messi a encore brisé des records. Les voilà lancé vers un Mondial historique.

Lionel Messi continue sa chasse aux records. Buteur et passeur lors du succès en demi-finale de l'Argentine face à la Croatie (3-0), la Pulga a encore amélioré ses chiffres en Coupe du monde. Voici ce qu'il faut retenir.

L'Argentine et Messi en finale

25

Face à la Croatie, Lionel Messi a disputé son 25e match en Coupe du monde (en 5 confrontations), ce qui lui a permis d'égaler le record de matches disputés en phase finale de la compétition de Lothar Matthäus (25 entre 1982 et 1998).

5 - 3

Auteur de l'ouverture du score face à la Croatie, Lionel Messi a ajouté un 5e but à son compteur dans cette Coupe du monde et rejoint Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs.

Il a également délivré sa 3e passe et rejoint le trio de tête Harry Kane, Antoine Griezmann, Bruno Fernandes. Messi est donc co-meilleur buteur et co-meilleur passeur.

11

Un but pour entrer définitivement dans l'histoire de l'Argentine. Le but sur penalty marqué à la 34e minute a permis à Messi de dépasser officiellement Gabriel Batistuta et devenir le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine en Coupe du monde.