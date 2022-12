Coupe du monde 2022 – Mbappé attendu mercredi à l’entraînement collectif

COUPE DU MONDE 2022 – Selon les informations de notre journaliste Saber Desfarges, Kylian Mbappé, qui est resté en salle ce mardi, reprendra l’entraînement collectif avec les Bleus mercredi.

A quatre jours du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre l’équipe de France et l’Angleterre (20h, sur TF1), les meilleures individualités tricolores sont évidemment scrutées de près. C’est notamment le cas d’un certain Kylian Mbappé, absolument intenable depuis le début du Mondial, et atout numéro un des Bleus pour battre les Three Lions.

Mbappé, l'extraterrestre

Et mardi, l’attaquant du PSG a retenu l’attention. Comme indiqué par notre journaliste Saber Desfarges, présent au Qatar, Mbappé ne s’est en effet pas entraîné avec le reste du groupe et s’est astreint à une séance en salle, dite de récupération. Le staff de l’équipe de France n’a fait part d’aucune contrariété au sujet de l’état physique de sa star.

Reprise mercredi pour Mbappé

L’ancien Monégasque devrait ainsi reprendre l’entraînement collectif mercredi, ce qu’ont fait les 23 autres joueurs du groupe mardi. La séance du jour fut légère pour les éléments qui étaient titulaires face à la Pologne (3-1) en 8e de finale. Les remplaçants, eux, ont eu droit à une opposition sur terrain réduit.

Didier Deschamps aura besoin de tous ses hommes en forme pour affronter les coéquipiers de Harry Kane, qui sortent d’un match abouti face au Sénégal (3-0), et dont la force de frappe offensive pourrait faire mal.