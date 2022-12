Coupe du monde 2022 : Mbappé et Messi à l'honneur, 3e sacre pour l'Argentine : le palmarès

COUPE DU MONDE 2022 - Voici le palmarès de la compétition en détail. Lionel Messi a été sacré meilleur joueur, Kylian Mbappé a fini meilleur buteur. L'Argentine a décroché son 3e titre.

Palmarès : Un troisième sacre pour l'Argentine

L'Argentine tient enfin sa troisième étoile. L'Albiceleste a eu la peau des Bleus après une finale d'anthologie au Lusail Stadium et mis fin à 36 ans de disette en Coupe du monde. Voilà les Argentins avec un troisième sacre dans la compétition. Lionel Messi a, lui, directement succédé à Diego Maradona, vainqueur du Mondial 1986 au Mexique.

Vidéo : Voir le résumé d'Argentine - France

Les équipes les plus titrées

Brésil : 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Allemagne : 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

Italie : 4 (1934, 1938, 1982, 2006)

Argentine : 3 (1978, 1986, 2022)

France : 2 (1998, 2018)

Uruguay : 2 (1930, 1950)

Angleterre : 1 (1966)

Espagne : 1 (2010)

Meilleurs buteurs : Mbappé sacré

Un triplé pour boucler. Et un maigre lot de consolation pour Kylian Mbappé. L'attaquant de l'équipe de France a porté son total de buts à 8 et terminé la compétition comme meilleur buteur. Mbappé a devancé Messi d'une longueur (7 buts). Derrière eux, Julian Alvarez et Olivier Giroud occupent la 3e place (4 buts).

Vidéo : Voir la minute où Mbappé a tout changé

Vidéo : Voir le penalty du 3-3

Meilleur joueur : Messi, évidemment

Si son sacre en 2014 avait fait débats, celui de 2022 ne souffrira d'aucune contestation. Lionel Messi a été sacré meilleur joueur de la compétition à l'issue de la finale. C'est donc la deuxième fois qu'il remporte ce trophée secondaire. Il succède à Luka Modric, sacré en 2018.

Vidéo : Voir le but du 3-2 de Messi

Meilleur jeune : Fernandez, la révélation

Si vous aviez suivi la Ligue des champions en ce début de saison, le blaze d'Enzo Fernandez ne vous étiez pas inconnu. Intégré dans le onze dès le troisième de match de la phase de groupes contre la Pologne, le joueur du Benfica est devenu un titulaire indiscutable au fil du tournoi.

Vidéo : voir la séance de tirs au but

Il a également effectué une énorme finale, tout du moins lors des 80 premières minutes. Il a été sacré meilleur jeune de la compétition.

Meilleur gardien : L'évidence Martinez

Décisif sur le tir au but de Kingsley Coman, également décisif à la 120e minute pour repousser la frappe à bout portant de Randal Kolo Muani, Emiliano Martinez a terminé la Coupe du monde de la meilleure des manières et contribué au sacre de son équipe.

Vidéo : Voir l'occasion de Kolo Muani à la 120e minute

La FIFA l'a logiquement élu meilleur gardien du tournoi. Il s'était illustré aussi lors du quart de finale contre les Pays-Bas, en étant décisif aux tirs au but.