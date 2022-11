Coupe du monde 2022 - Mbappé rejoint Zidane : le classement des buteurs des Bleus

COUPE DU MONDE 2022 – Kylian Mbappé a inscrit un doublé contre le Danemark (2-1) samedi, pour rejoindre Zinedine Zidane au classement des meilleurs buteurs des Bleus. Retrouvez-le en intégralité.

Si Olivier Giroud avait logiquement accaparé l’attention contre l’Australie (4-1), une bonne partie des regards se tournent vers Kylian Mbappé après la victoire de l’équipe de France contre le Danemark (2-1) samedi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Et pour cause : l’attaquant du PSG a inscrit un doublé pour qualifier les Bleus.

Où se situe Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde ?

Mbappé proche de Trezeguet et Benzema

L’attaquant tricolore en est désormais à 31 buts avec le maillot tricolore sur les épaules. Soit autant que Zinedine Zidane, rien que ça. Le légendaire numéro 10 des Bleus s’est arrêté à 108 sélections. L’ancien Monégasque, lui, en est à 61 capes. Soit plus d’un but tous les deux matches. La prochaine victime de Mbappé devrait être David Trezeguet, sixième du classement des buteurs tricolores avec 34 réalisations.

Le classement des buteurs de l’équipe de France

1. Olivier Giroud (51 buts, 116 sélections)

2. Thierry Henry (51 buts, 123 sélections)

3. Antoine Griezmann (42 buts, 112 sélections)

4. Michel Platini (41 buts, 72 sélections)

5. Karim Benzema (37 buts, 97 sélections)

6. David Trezeguet (34 buts, 71 sélections)

7. Kylian Mbappé (31 buts, 61 sélections)

8. Zinedine Zidane (31 buts, 108 sélections)

9. Just Fontaine (30 buts, 21 sélections)

10. Jean-Pierre Papin (30 buts, 54 sélections)