Coupe du monde 2022 - Mbappé voit double, les Bleus qualifiés

COUPE DU MONDE 2022 – Un doublé de Kylian Mbappé a permis aux Bleus de dominer l’Australie (2-1) et se qualifier pour les 8es de finale du Mondial. La première place est presque assurée.

L’équipe de France peut avancer sereine. Après avoir battu le Danemark samedi (2-1), les Bleus ont pris six points en deux rencontres et sont déjà qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2022. Il faudrait un petit séisme lors du dernier match contre la Tunisie, couplé à une large victoire de l’Australie contre les Danois, pour que la première place leur échappe.

Coupe du monde 2022 : Calendrier, horaires, programme TV des matches sur TF1

Le résumé de France – Australie

Les hommes de Didier Deschamps ont livré un match très sérieux face à un Danemark qui leur avait posé beaucoup de problèmes ces derniers mois. Appliqués défensivement, capables de belles fulgurances individuelles et collectives, les champions du monde en titre ont fait craquer une première fois Christian Eriksen et les siens grâce à un but de Kylian Mbappé, qui a parfaitement combiné avec Théo Hernandez.

Andreas Christensen a égalisé de la tête sur corner, mais l’attaquant parisien s’est offert un doublé sur un centre d’Antoine Griezmann pour libérer les siens. Il faudra surveiller le cas Olivier Giroud, sorti à l’heure de jeu après avoir pris une semelle en première période. Mais le boulot est fait, et bien faut.

Les statistiques de France – Australie

31

Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, compte désormais 31 buts en équipe de France. Il égale ainsi Zinedine Zidane, alors qu’Olivier Giroud avait pris la première place du classement contre l’Australie.

26

En adressant un centre parfait à Kylian Mbappé sur le second but tricolore, Antoine Griezmann a réussi sa 26e passe décisive en équipe de France. Il est désormais deuxième du classement de l’histoire des Bleus dans cet exercice, à égalité avec Zinedine Zidane et à une longueur de Thierry Henry.

1

L’équipe de France est la première nation à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Plus aucun tenant du titre n’avait franchi la phase de groupes depuis le Brésil en 2006.

Les réactions après France – Australie (TF1)

Antoine Griezmann : "On savait que ça allait être un match compliqué, on avait perdu deux fois en Ligue des Nations contre eux, on a fait un très gros travail tous ensemble, ceux qui sont rentrés l’ont très bien fait. Une très belle victoire. Co-meilleur passeur des Bleus ? Très fier de ça, mais j’insiste sur le travail de l’équipe. Tout le monde a fait un effort exceptionnel ce soir."

Didier Deschamps : "On a fait beaucoup de choses intéressantes. On a manqué un peu de réussite mais bravo à mes joueurs dans l’ensemble, parce qu’il y a du répondant. On a pris ce but sur coup de pied arrêté où ils sont très bons. Mais cela me semble logique qu’on remporte ce match-là face à une belle équipe. Pour nous c’est l’idéal, on a six points et on est sûrs d’être qualifiés, donc on va apprécier ça. Cela amène la tranquillité. On est dans la position idéale. Le premier objectif est atteint."