COUPE DU MONDE 2022 - Suivez en direct commenté le quart de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine (19h50 sur TF1). Les buts, les meilleurs moments : ne ratez rien des vidéos du match.

Pays-Bas - Argentine : 2-2

90e+12 : FIN DU MATCH ! Incroyable retournement de situation dans ce quart de finale. L'Argentine filait tranquillement en demi-finale et puis Wout Weghorst a tout changé.

90e+11 : BUUUUUUT ! WEGHORST EGALISE ! Ballon à terre dans la surface sur coup franc et le géant contrôle, puis ajuste du gauche Damian Martinez !

90e+10 : Lionel Messi reçoit un carton jaune.

90e+9 : LE COUP FRANC POUR LES BATAVES ! Paredes commet la faute sur Weghorst avec l'aide de Pezzella.

90e+7 : Un ballon aérien pour Luuk de Jong mais son coup de tête passe à côté.

90e+5 : Enormément de ballons aériens dans la surface argentine. Mais Otamendi sort tout, ou l'Albiceleste récupère des fautes.

90e+2 : Le coup franc de Berghuis file dans le mur !

90e : Dix minutes de temps additionnel !

87e : LE TACLE DANGEREUX DE PAREDES ! Puis il envoie le ballon sur le banc de touche néerlandais. Van Dijk vient le bousculer et début de bagarre générale !

85e : LA FRAPPE DE BERGHUIS ! Elle frôle la cage de Martinez... Mais c'est contré. Le corner ne donne rien.

84e : Vilaine obstruction de Weghorst sur Messi après le coup d'envoi. Pas de carton, mais attention, il a déjà un jaune.

83e : BUUUUT DES PAYS-BAS ! Weghorst réduit le score grâce à un superbe coup de tête dans la surface ! Le match n'est pas fini !

Pays-Bas - Argentine : 1-2

82e : Changement pour l'Argentine : Lautaro remplace Alvarez

82e : Carton jaune contre Paredes qui a découpé Gakpo.

81e : Le contre argentin ! Alvarez termine par un centre depuis le côté gauche mais Noppert capte le cuir.

79e : Weghorst est sanctionné pour une faute sur son premier duel dans la surface argentine.

78e : Changement pour les Pays-Bas : Weghorst remplace Depay

78e : Changements pour l'Argentine : Pezzella et Tagliafico entrent en jeu

75e : Gapko termine à terre dans la surface mais l'arbitre ne dit rien.

74e : Les esprits s'échauffent dans la surface argentine entre Martinez, Lisandro Martinez et Luuk de Jong. Les deux derniers sont avertis.

73e : Voilà Lionel Messi avec 10 buts en Coupe du monde. Il égale Gabriel Batistuta. Le voilà co-meilleur de l'Albiceleste dans l'histoire de la compétition.

73e : BUUUUUT POUR L'ARGENTINE ! Lionel Messi croise sa frappe et trompe Andries Noppert ! L'Argentine se met à l'abri dans ce match.

Pays-Bas - Argentine : 0-2

71e : PENALTY POUR L'ARGENTINE ! Dumfries accroche Acuna dans la surface et concède un penalty.

71e : Romero reste au sol après un contact avec Koopmeiners.

70e : Le chiffre qui fait mal. Un seul tir pour les Pays-Bas dans ce quart de finale...

68e : Faute de Messi sur Timber sur le côté droit.

66e : Changement pour l'Argentine : Leandro Paredes remplace Rodrigo De Paul

64e : Changement pour les Pays-Bas : Luuk de Jong entre en jeu à la place de Daley Blind

63e : LE COUP FRANC DE MESSI ! L'Argentin enroule une magnifique frappe du gauche, sur ce coup franc, mais le ballon finit juste au-dessus de la cage d'Andries Noppert, battu et même un peu perdu.

61e : Coup franc dangereux pour l'Argentine après une bousculade de Van Dijk sur Messi.

60e : Encore un raté dans la construction chez les Néerlandais. Dumfries rate sa passe en profondeur pour Gakpo.

59e : Le contre argentin ! Lancé par un ballon génial de Messi dans l'axe, celui-ci devient caduque après la passe ratée en direction de De Paul côté droit. Aké dégage ensuite le danger.

57e : Contre argentin mené par Acuna côté gauche mais c'est stoppé par la défense batave.

55e : Main de Messi sur un contre. Pas de jaune pour le capitaine argentin.

53e : Les Néerlandais sont toujours en difficulté pour apporter du danger dans la surface adverse. Les changements de Louis van Gaal sont improductifs pour le moment.

51e : LA SORTIE DE NOPPERT ! Belle lecture du jeu sur ce ballon donné en profondeur à Messi.

50e : Gros duel physique entre Acuna et Dumfries sur le côté droit. Le Batave le remporte.

48e : GAPKO ! Belle accélération à l'entrée de la surface, côté droit, mais le joueur du PSV voit Martinez capter son centre.

46e : C'est reparti !

Changements pour les Pays-Bas : Koopmeiners et Berghuis entrent en jeu

Première période

MI-TEMPS ! L'Argentine mène au score, grâce à une inspiration géniale de Lionel Messi, cette fois passeur, et entrevoit le dernier carré. Attention à la réaction des Pays-Bas dans ce qui est un match assez musclé et nerveux.

45e+5 : Tentative de une-deux entre Depay et Blind côté gauche, mais le joueur de l'Ajax finit à terre. Monsieur Lahoz ne dit rien.

45e+3 : Un bon ballon allongé de De Jong vers Gakpo mais le joueur du PSV reprend trop tendrement ce ballon.

45e+2 : Carton jaune contre Wout Weghorst... qui est sur le banc de touche.

45e : Cinq minutes de temps additionnel minimum.

45e : Le coup franc ne donne rien. Aké chute et manque de reprendre le ballon de Gakpo. Les esprits s'échauffent un peu.

45e : Jaune contre Romero qui a pris le ballon avec son bras. Encore un coup franc.

45e : Le coup franc est repoussé par Romero. Les Néerlandais ne profitent pas de leur avantage niveau taille sur les coups de pied arrêté.

43e : Carton jaune contre Acuna qui a amoché la cheville de Dumfries. Le joueur de Séville sera suspendu si demi-finale.

41e : Sur un coup franc, les Néerlandais sont sanctionnés par monsieur Lahoz. Van Dijk s'est rendu coupable d'une poussette.

39e : La frappe en pivot de Messi ! Trouvé dans la surface, dos au but, la Pulva pivote et tente un tir timide du droit qui est capté par Noppert.

37e : Il s'agit du tout premier but de Nahuel Molina en sélection. Il tombe bien.

35e : BUUUUUT DE L'ARGENTINE ! Beau travail de Lionel Messi qui temporise balle au pied dans les 20 mètres adverses, puis il voit l'appel de Nahuel Molina qui contrôle parfaitement le ballon, échappe à Virgil van Dijk et trompe Noppert avec un extérieur du pied droit.

Pays-Bas - Argentine : 0-1

33e : La frappe de De Paul ! Bon travail de Messi en pivot, à l'entrée de la surface, qui a servi le joueur de l'Atlético en retrait. La repris du droit a été trop timide pour inquiéter Noppert qui s'est emparé facilement du cuir.

31e : Carton contre... Walter Samuel ! Et non, l'ancien de la Roma n'a pas rechaussé les crampons mais il fait partie du staff de Lionel Scaloni.

30e : L'Argentine réagit et fait tourner le cuir dans le camp adverse.

29e : Le centre de Dumfries dans la surface mais pas assez de présence côté Pays-Bas.

26e : Cinq joueurs s'échauffent du côté des Pays-Bas en ce moment. Aucun chez les Argentins.

26e : Acuna et Alvarez se marchent également dessus dans le camp néerlandais.

24e : Enfin la connexion 'petits espaces' entre Depay et Bergwijn. Ca donne un beau ballon à jouer mais Bergwijn manque sa tentative du gauche. La présence de Depay l'a aussi gêné.

24e : Les Pays-Bas ont le pied sur le ballon.

22e : MESSI ! L'Argentin se retrouve dans sa position préférentielle pour tirer du gauche dès 20 mètres, dans l'axe, mais c'est au-dessus.

20e : Bon travail défensif d'Otamendi qui muselle Depay dans la surface.

18e : Bonne sortie de Martinez sur un ballon en profondeur donné à Bergwijn.

16e : Première incursion des Bataves dans la surface argentine. Le centre de Depay est repris au second poteau par Dumfries mais impossible de tirer au but après ce coup de tête.

15e : Tentative de passe en profondeur de Romero mais personne n'est dessus. Noppert récupère le cuir.

13e : Centre de MacAllister depuis le côté droit mais c'est capté par Noppert.

12e : Gros pressing des Néerlandais dans l'entrejeu. Mais les récupérations sont infructueuses pour les hommes de Louis van Gaal.

11e : Messi décale Acuna à gauche mais le joueur de Séville refuse de tirer et envoie son centre de l'autre côté... Quel manqué !

10e : Joli plan de bataille tactique entre les deux blocs à 3 défenseurs.

8e : Enfin un ballon d'attaque pour les Bataves avec Dumfries, mais le piston est contré par deux adversaires.

8e : Alvarez ! Le joueur de City est pas loin de récupérer le ballon dans la surface...

6e : Gros 'stop' d'Otamendi sur Depay. Monsieur Lahoz vient parler au défenseur du Benfica.

5e : Messi à la baguette sur une attaque rapide, mais la frappe argentine est contrée par Alvarez dans la surface.

4e : Un choc entre deux joueurs mais tout va bien.

2e : Premier ballon d'attaque pour l'Argentine : MacAllister sert Acuna en profondeur mais le centre du joueur de Séville est repoussé par Timber.

1ère : C'est parti pour ce quart de finale !

Voilà les deux équipes !

Avant-match

Les confrontations :

Les Pays-Bas mènent 2-1 au niveau des confrontation en Coupe du monde. L'Argentine n'a jamais battu les Pays-Bas lors du temps réglementaire.

1974 : Pays-Bas - Argentine : 4-0 / 2e tour

1978 : Argentine - Pays-Bas : 1-1 (3-1, ap) / finale

1998 : Pays-Bas - Argentine : 2-1 / demi-finale

2006 : Pays-Bas - Argentine : 0-0 / phase de groupes

2014 : Argentine - Pays-Bas : 0-0, (4-2 tab) / demi-finale

Les compositions : Du côté de l'Argentine, Lionel Scaloni passe à une défense à trois avec l'entrée de Lisandro Martinez. Trop juste, Angel Di Maria est sur le banc au coup d'envoi. Rodrigo De Paul, touché à la cuisse, est finalement présent.

Les compositions : pour les Pays-Bas, une seule mini-surprise avec la présence de Bergwijn en attaque. Cela permet à Cody Gakpo de jouer à son meilleur poste en sélection derrière les deux attaquants. Depay récupère, lui, son "double" de l'Ajax pour bien combiner.

Bonsoir à tous et bienvenue sur notre page pour suivre le quart de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine en direct commenté.

Les compositions des équipes

Pays-Bas

Noppert (G) - Timber, Van Dijk (Cap.), Aké - Dumfries, De Roon, De Jong, Blind - Gakpo - Depay, Bergwijn

Sélectionneur : Louis van Gaal (NED)

Argentine

Martínez (G) - Romero, Otamendi, Martinez - Molina, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Acuna - Messi (Cap.), Alvarez

Sélectionneur : Lionel Scaloni (ARG)

Les Pays-Bas et l'Argentine ont à nouveau rendez-vous. La sélection de Louis van Gaal affronte l'Albiceleste de Lionel Messi en quart de finale de la Coupe du monde 2022. Huit ans après la demi-finale de l'édition 2014, remportée aux tirs au but par les Argentins, la sélection de Louis van Gaal veut jouer un sale tour à la Pulga et ses coéquipiers.

Comment suivre Pays-Bas - Argentine ?

Suivez en direct commenté le quart de finale entre les deux nations sur notre page MYTF1 avec tous les buts et les meilleurs moments en vidéo. Vous pourrez également suivre la rencontre en direct vidéo, en clair sur TF1, à partir de 19h50.

Les compositions probables

Pays-Bas

Noppert (G) - Timber, Van Dijk (Cap.), Aké - Dumfries, De Roon, De Jong, Blind - Klaassen - Depay, Gakpo

Sélectionneur : Louis van Gaal (NED)

Argentine

Martínez (G) - Molina, Romero, Otamendi, Acuna (ou Tagliafico)- De Paul ou Palacios, Fernandez, Mac Allister - Di Maria (Papu Gomez ou Correa), Messi (Cap.), Alvarez

Sélectionneur : Lionel Scaloni (ARG)

Arbitre : Antonio Mateu Lahoz (ESP)