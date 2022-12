Coupe du Monde 2022 : Qualification historique du Maroc en huitième !

Grâce à son succès contre le Canada, les Marocains prennent la première place du groupe F et accèdent aux huitièmes de finale pour la deuxième fois de leur histoire.

Les partenaires d’Hakim Ziyech ont réussi leur pari. Après un match nul initial contre la Croatie, le Maroc a enchaîné deux succès pour finalement se qualifier pour les huitièmes de finale.

Cinquième fois qu’un pays africain termine premier de son groupe

Dans un groupe relevé composé des Belges, candidats à la victoire finale, et des Croates, vice-champions du monde, les Lions de l’Atlas sont parvenus à se qualifier sans perdre la moindre rencontre. Le Maroc n’a encaissé qu’un but en trois matches et a surclassé le Canada ce jeudi (2-1) et la Belgique (2-0).

Les coéquipiers d’Achraf Hakimi terminent premier de son groupe. C’est seulement la cinquième fois qu’un pays africain réalise pareille performance, après le Cameroun lors de la Coupe du Monde 1990, le Nigéria en 1994 et 1998, et déjà le Maroc en 1986.

Deuxième qualification pour les huitièmes de finale pour le Maroc

Au terme d'un premier tour maitrisé et de trois matches intenses, le Maroc accède à la phase finale. Leur adversaire au tour suivant sera le deuxième du groupe E (l’Espagne, le Japon, le Costa Rica ou l’Allemagne). Cette performance est historique pour la sélection maghrébine, puisque c’est seulement la deuxième fois de son histoire que le Maroc atteint ce stade de la compétition. La première avait eu lieu en 1986 lors du mondial au Mexique. Les Lions de l'Atlas avaient rencontré l'Allemagne et s'étaient incliné 1-0 en huitième de finale sur un but de Lothar Matthaus en toute fin de rencontre. Hasard du calendrier, une rencontre contre la Mannschaft au tour suivant est tout à fait possible.