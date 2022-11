Coupe du monde 2022 - Quel est l'hymne de l'équipe de France au Mondial ?

COUPE DU MONDE 2022 - Quel est l'hymne de l'équipe de France 2022 ? Voilà une bonne question. Les Bleus ont choisi une chanson "dance" des années 1990, revenue à la mode à l'Euro 2016.

Vous vous souvenez de la chanson la plus célèbre chez les supporters pendant l'Euro 2016 ? Le fameux "Will Grigg's on fire" avait animé les tribunes lors du Championnat d'Europe organisé en France.

Inspirée d'un célèbre titre des années 1990, la chanson avait marqué les esprits et offert un côté bon enfant pendant la compétition.

Voici le refrain :

Will Grigg's on fire

Your defence is terrified

Said Will Grigg's on fire

Your defence is terrified

Will Grigg's on fire

Your defence is terrified

Will Grigg's on fire

(C'mon)

Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na

Les Bleus fans de "Free From Desire"

Oublions cette chanson. C'est la version originale qui nous intéresse ici : "Free From Desire", de la chanteuse italienne Gala. Cette chanson sortie en 1996 en Europe est devenu l'hymne officiel du groupe des Bleus de cette Coupe du monde 2022.

C'est sûr cet air qu'ils ont fêté leur qualification pour les 8es de finale du Mondial dans les vestiaires du stade 974. Le titre est d'ailleurs régulièrement passé dans les stades du Mondial. Une seconde vie pour ce titre vieux de 26 ans.