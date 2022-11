Coupe du monde 2022 : Rashford porte l’Angleterre, qui affrontera le Sénégal en 8es

COUPE DU MONDE 2022 – L’Angleterre a nettement dominé le pays de Galles mardi (3-0) grâce notamment à un doublé de Marcus Rashford. Les Three Lions affronteront le Sénégal en 8es de finale.

Quelques heures après le groupe A, c’est le groupe B qui a rendu son verdict dans cette Coupe du monde 2022. Et les deux sont liés. L’Angleterre a en effet dominé le pays de Galles mardi soir (3-0) et finit donc première de la poule B. Les Three Lions rencontreront le deuxième de la poule A en 8es de finale, donc le Sénégal. L’autre affiche opposera les Pays-Bas aux Etats-Unis.

Le résumé d’Angleterre – pays de Galles

La première période de cette rencontre, très fermée, ne restera pas dans les annales. Les coéquipiers de Gareth Bale, remplacé à la pause, n’ont rien montré. L’Angleterre, elle, n’a pas su mettre suffisamment de rythme. Ce qui a donné 45 premières minutes plutôt ennuyeuses.

Mais au retour des vestiaires, les Three Lions ont passé la vitesse supérieure, en mettant plus de justesse dans les enchaînements, et en proposant plus de mouvements. Marcus Rashford s’est offert un doublé, dont un coup franc, et Phil Foden a fait le break pour sa première titularisation du Mondial. Le score aurait pu être encore plus lourd, mais John Stones a notamment manqué une grosse occasion sur corner.

Les statistiques

100

L’Angleterre a atteint la barre des 100 buts inscrits en Coupe du monde dans son histoire. Elle n’est que la 7e nation à le faire, après le Brésil (232), l’Allemagne (228), l’Argentine (140), l’Italie (128), la France (126) et l’Espagne (107).

7

Gareth Bale a été remplacé dès la mi-temps avec un bilan individuel cataclysmique durant les 45 premières minutes : 7 ballons touchés, pour 5 perdus, 1 duel perdu, et 4 passes dont 1 seule réussie. L’ancien Madrilène n’a pas frappé au but. Le néant, ou pas loin.

3

Harry Kane est le premier joueur anglais à offrir trois passes décisives lors d'une même Coupe du monde depuis David Beckham en 2002 (également 3), comme l’indique Opta. S’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets, il se démarque autrement.

La réaction de Marcus Rashford (conférence de presse)

"Gagner des trophées est ce qui me rend le plus heureux sur le terrain et je sens de l'ambition dans cette équipe. On a un bon mélange de qualités et un groupe qui vise vraiment la victoire finale dans ce tournoi. J'espère que nous arriverons à renouveler ce genre de prestation et à marquer des buts pour aller loin".