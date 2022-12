Coupe du monde 2022 : Roberto Martinez quitte la sélection belge

Incapable de battre la Croatie lors de la troisième journée, la Belgique est éliminée du Mondial. Roberto Martinez a annoncé son départ de la sélection.

Sélectionneur des Diables rouges depuis 2016, Roberto Martinez était parvenu à faire de la Belgique l'une des formations les plus séduisantes de la planète. Mais l'élimination précoce au premier tour de la Coupe du monde a été une grosse déception. En conséquence, Roberto Martinez a décidé de ne pas prolonger l'aventure à la tête de la sélection belge.

"Ce n'est pas la fin de la génération dorée"

Malgré le match nul contre la Croatie (0-0), les regrets de Roberto Martinez ne concernent pas ce troisième match, mais les deux précédents. "Il n’y a pas de regrets à avoir aujourd’hui mais bien sûr les deux premiers matches. Cela reste toujours difficile de gagner les matchs de poule et on ne l’a pas fait. Mais cela reste le même feeling que perdre en phase à élimination directe." Si c’est la fin d’une génération dorée ? Non il y a encore des joueurs comme Tielemans et Doku qui vont apporter de grandes choses. La génération dorée va apporter beaucoup à la génération future."

"Mon dernier match comme sélectionneur"

"C’est clairement insuffisant d’être éliminé dans cette phase de groupe après tout ce que nous avons fait. C'était mon dernier match comme sélectionneur de la Belgique. Je dis au revoir à l'équipe nationale, et c'est plein d'émotion comme vous pouvez l'imaginer. L'élimination n'y change rien, même si on avait été champion du monde je serais parti. Ma décision a été prise avant la Coupe du Monde"