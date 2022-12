Coupe du monde 2022 - Samuel Eto'o frappe un youtubeur algérien puis s'excuse

L'ex-gloire du football camerounais Samuel Eto'o a présenté mardi ses "sincères excuses" pour avoir asséné un coup de genou au visage d'un youtubeur algérien, scène devenue virale.

La Coupe du monde 2022 du Cameroun est terminée mais Samuel Eto'o n'a pas fini de faire parler de lui. Malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Des images devenues virales lundi montrent l'actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) frapper un homme qui le filme, identifié comme Sadouni SM, 66.000 abonnés sur YouTube.

"Je regrette profondément d'avoir perdu mon sang-froid et d'avoir réagi d'une manière qui ne correspond pas à ma personnalité. Je présente mes excuses au public pour cet incident regrettable", a écrit Samuel Eto'o. Le Cameroun s'est qualifié le 29 mars pour le Mondial au terme d'un match riche en rebondissements qui a suscité le dépit et les polémiques en Algérie sur son arbitrage.

"Mettre un terme à ce climat délétère"

Menés à domicile 1 à 0, les Algériens vainqueurs sur le même score à l'aller, semblaient s'acheminer vers la qualification quand ils ont égalisé en fin de prolongation au retour (1-1). Mais sur l'engagement, les Camerounais ont marqué et renversé la situation.

Assurant vouloir "continuer de résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens", l'ancienne star du FC Barcelone demande aux autorités et à la fédération algériennes de "mettre un terme à ce climat délétère avant qu'un drame plus grave ne se produise".

La scène filmée lundi se passe au stade 974 à la sortie du 1/8 de finale Brésil-Corée du Sud (4-1). On aperçoit également des supporters brésiliens en maillots jaunes. Au début de la vidéo d'une durée de 57 secondes, Eto'o, casquette bleue, accorde des selfies à des fans avant d'être interpellé par le youtubeur, dont on ne distingue pas la question, mais qu'on entend clairement prononcer: "Gassama! Gassama!"

Une référence à l'arbitre Bakary Gassama

L'homme à la caméra évoque l'arbitre gambien Bakary Gassama, qui a officié lors du barrage retour Algérie-Cameroun (1-2). "J'ai fait tout ça pour l'Algérie", a seulement expliqué Sadouni SM mardi dans une vidéo face caméra. "Je suis au poste de police pour l'enquête. Il faut partager cette vidéo, comme Eto'o est une personnalité j'ai peur qu'ils camouflent le dossier, mais j'ai confiance en la police qatarie", a poursuivi le youtubeur dans cette vidéo.

Eto'o "m'a détruit ma caméra et mon microphone, il m'a frappé là (montrant son menton, NDLR)", a-t-il raconté. Samuel Eto'o est également ambassadeur du comité d'organisation du Mondial qatari.

