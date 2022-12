Coupe du monde 2022 – Stéphan s’exprime sur Giroud, Mbappé et Benzema

COUPE DU MONDE 2022 – Présent en conférence de presse à quatre jours de France – Angleterre en quart de finale, l’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, s’est exprimé sur plusieurs cas individuels.

On a plutôt l’habitude de voir Didier Deschamps se présenter face aux journalistes. Mais mardi, à quatre jours du quart de finale du Mondial 2022 entre la France et l’Angleterre, c’est son adjoint Guy Stéphan qui était en conférence de presse. Il est revenu sur plusieurs cas individuels de cette équipe de France. Voilà ce qu’il faut retenir.

Sur Olivier Giroud

"C'est un leader. C'est fantastique ce qui lui arrive. Je ne sais pas si on a bien conscience de ce que représente ce record. Il dépasse une référence comme Thierry Henry. Olivier s'est toujours bagarré, il a un fort caractère, il a eu quelquefois une route sinueuse mais il s'en est toujours sorti. Il est bien dans ses crampons. Il transmet ça à l'ensemble du groupe."

Sur Kylian Mbappé

"Il a dit lui-même qu'il a fait de cette Coupe du monde un pic de sa saison. Ça ne l'empêche pas de marquer aussi avec le PSG. Ça ne l'empêche pas d'être serein, souriant. Il est un leader pour faire la différence. Dans son quotidien, il a son sourire. Il a soif de records. Il est en pleine possession de ses moyens. Il transmet tout ça à l'ensemble du groupe.

C'est déjà 9 buts en Coupe du monde, à pas encore 24 ans (il les aura le 20 décembre). Il a déjà des statistiques supérieures à Messi et Cristiano Ronaldo au même âge. C'est un joueur hors normes, un joueur créatif et inventif."

Sur Karim Benzema

"Évidemment, s'il avait été là, la donne aurait été différente. Mais on ne saura pas. Ce n'est pas la peine de se triturer les méninges. Ce qui a été dit n'était pas juste d'ailleurs. L'ambiance était bonne avec lui. Elle est bonne sans lui. Je ne vais pas faire un cours tactique avec Karim Benzema et sans lui. Mieux vaut parler des présents qui ont bien joué. Cette équipe a des résultats."

Sur Benjamin Pavard

"Benjamin ne joue pas. Ça ne l'empêche pas de s'entraîner et de bien se comporter. On l'a vu avec les images de joie après le Danemark (2-1) et la Pologne (3-1). Mais évidemment qu'il est déçu. L'avenir nous dira s'il revient ou pas."

Sur le match Lloris – Kane

"Hugo est serein. Il va battre un autre record fantastique avec celui de Lilian. 143 sélections au prochain match. Réussir ça, c'est 10-12 ans au plus haut niveau. Il est rarement blessé. Après, il connaît bien Kane, sa manière de frapper, de fermer son pied, son jeu de tête, ses déplacements. Ce sera un match dans le match."