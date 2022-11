Angleterre - États-Unis (0-0) : L'Angleterre et les États-Unis dos à dos

COUPE DU MONDE 2022 - L'Angleterre et les Etats-Unis n'ont pas réussi à se départager (0-0), vendredi soir, lors de la 2e journée du groupe B. Ce résultat arrange tout le monde.

L'Angleterre et les États-Unis ont offert un petit spectacle, vendredi soir, lors de la 2e journée de la phase de groupes. Avantage aux points pour Team USA qui a touché la barre en première période avec Christian Pulisic. En fin de match, Harry Kane a failli marquer de la tête, mais il n'a pas cadré sa tentative.

Pas de vainqueur entre l'Angleterre et les États-Unis

Angleterre - États-Unis : 0-0

TERMINE ! L'Angleterre et les États-Unis se quittent sur un match nul (0-0). Pas de but et peu de spectacle, notamment en seconde période.

90e+5 : Un coup franc pour les USA mais c'est très mal joué...

90e+3 : LA TETE DE KANE ! Le capitaine des Three Lions manque le cadre sur ce coup franc botté par Luke Shaw. C'était la dernière action du match probablement. C'était en tous cas la plus belle de la seconde période.

90e+2 : Un coup franc pour l'Angleterre. C'est celui de la dernière chance pour aller chercher la victoire.

89e : Un contre des USA. Le jeu se porte à droite mais le centre n'est pas joué en première intention. C'est repoussé par Maguire.

86e : Et un tir anglais signé Rashford ! C'est dans les gants de Turner.

85e : Tirs : Angleterre 5, dont 1 cadré) / USA (10, dont 1 cadré)

82e : Changements pour les Etats-Unis : Giovanni Reyna et Josh Sargent entrent en jeu / Haji Wright et Timothy Weah sortent

80e : Le saviez-vous ? Le surnom de Shaquell Moore est le "Shaq".

78e : Changement pour l'Angleterre : Marcus Rashford entre en jeu / Bukayo Saka sort

78e : Changements pour les Etats-Unis : Brenden Aaronson et Shaquell Moore entrent en jeu / Weston McKennie et Sergino Dest sortent

73e : On s'ennuie un peu ce soir. Du coup, voici la scène cocasse de la soirée avec Weston McKennie qui s'est essuyé les mains où il pouvait !



71e : Grealish tente de provoquer dans la surface avec des dribbles, mais il est repoussé.

68e : Changements pour l'Angleterre : Jordan Henderson et Jack Grealish entrent en jeu / Jude Bellingham et Raheem Sterling sortent

65e : Le corner ne donne rien pour les hommes de Gregg Berhalter. C'est un festival de corners improdctifs.

64e : Encore un corner sur la gauche pour les USA. C'est dégagé en corner sur... la droite !

62e : Pulisic ajuste un centre vers l'axe de la surface mais là encore la défense anglaise dégage le danger.

62e : Ce troisième corner de suite est repoussé par la défense anglaise.

61e : Encore un corner. Et encore Maguire qui produit le premier geste défensif. La séquence se termine en corner pour les Américains.

60e : Encore un centre venu du côté gauche pour les USA. Et ça file en corner.

59e : Maguire ! Très bonne tête du stoppeur de MU sur ce corner américain.

58e : Bel effort de Pulisic à l'entrée de la surface, mais il est contré avant de pouvoir tirer.

56e : Le centre en retrait des USA dans la surface ! Le danger est dégagé !

53e : Très vilaine semelle de Shaw sur Weah. Le fils de Mister George se relève, mais le geste était vraiment dangereux.

52e : Très beau tacle défensif dans la surface de Tyler Adams. Le joueur de Leeds est furieux contre ses coéquipiers qui ont perdu bêtement le ballon.

51e : Ballon sur le côté droit pour les USA mais ça sort en touche.

48e : Pas de changement de part et d'autre.

46e : C'est reparti !

Les statistiques

Possession de balle : Ang (62%) / USA (38%)

Tirs : Ang (4 dont 1 cadré) / USA (5 dont 1 cadré)

Corners : Ang (2) / USA (2)

Passes : Ang (301) / USA (183)

Première période

45e+2 : MI-TEMPS ! L'Angleterre et les États-Unis se quittent sur le score de 0-0. Une très grosse occasion partout, cela donne un match équilibré, mais avantage aux Anglais au niveau des intentions.

45e+2 : Sur le corner, Turner s'empare du cuir.

45e+1 : LA DETENTE DE TURNER FACE A MOUNT ! Le portier américain détourne la frappe de Mason Mount et empêche l'ouverture du score de l'Angleterre !

43e : Encore un centre pour Team USA ! La reprise de Pulisic à côté !

42e : Centre de Dest depuis le côté droit. Pulisic reprend de la tête

41e : Dest essaye de centrer depuis son côté droit mais il est contré en corner.

39e : Bonne défense de Maguire qui sort un corner adverse.

37e : Quel dommage pour les Américains qui voient leur contre être stoppé par une main de Pulisic.

33e : LA BARRE POUR PULISIC ! Servi sur le côté gauche, à l'entrée de la surface, le joueur de Chelsea envoie un missile qui vient s'encastrer sur la barre de Jordan Pickford. Le portier anglais dévie légèrement le ballon, mais l'arbitre ne le voit pas.

30e : Le jeu commence à se heurter. Mais ce sont les Anglais qui font les fautes.

28e : MUSAH ! Le joueur de Valence prend sa chance depuis les 18 mètres mais trouve aussi les gants de Pickford. C'était dans le sens du jeu !

26e : McKennie ! Trouvé dans la surface par Weah, le joueur de la Juventus reprend mal le ballon et envoie sa reprise au-dessus de la cage de Jordan Pickford. Enfin une première vraie situation pour les Américains.

23e : Toujours pas de but dans cette rencontre. Les USA ont bien réagi tactiquement après le bon départ des Three Lions.

21e : Centre de Dest depuis le côté droit. C'est dans les gants de Jordan Pickford.

18e : Contre américain qui se termine par un ballon non-cadré.

16e : Ballon sur le côté gauche pour les Anglais. Le centre n'est repris par personne.

14e : Possession de balle : Angleterre (74%) / États-Unis (26%)

13e : L'Angleterre continue de faire tourner le ballon. Domination presque totale.

11e : Maguire ! Le défenseur central tente une série de dribbles dans la surface. Cela ne donne rien.

10e : ZIMMERMAN ! Le défenseur américain sort la frappe de Kane dans la surface ! Bellingham avait cassé une ligne et distribué le jeu à droite sur Saka lors de cette séquence.

6e : Un ballon sur le côté droit vers Kane, mais c'est trop appuyé.

3e : Début de rencontre assez tranquille pour le moment. Les Anglais ont le ballon.

1ère : C'est parti pour cette rencontre !

Les compositions

Angleterre : Pickford (G), Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane

États-Unis : Turner (G) - Dest, Zimmerman, Ream, Robinson - McKennie, Adams Musah - Weah, Wright, Pulisic

L'avant-match

L'Angleterre va-t-elle confirmer ? Après sa démonstration face à l'Iran, la sélection de Gareth Southgate peut valider son billet pour les 8es de finale face aux États-Unis à 20h00.

Selon les derniers échos, le sélectionneur des Three Lions va aligner le même onze de départ que face à l'Iran (6-2). Harry Kane, remis de sa blessure à la cheville, devrait être là. Raheem Sterling et Bukayo Saka également. Au milieu de terrain, Jude Bellingham sera au rendez-vous.

Accroché par le pays de Galles (1-1) lors de son entrée en lice, Team USA va avoir un test grandeur nature pour mesurer son réel niveau dans ce groupe B. Très jeune, la sélection de Christian Pulisic et Timothy Weah prépare le Mondial 2026 où sa nouvelle génération sera à maturité.

