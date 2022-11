Espagne - Allemagne (1-1) : L'Allemagne peut remercier Füllkrug !

COUPE DU MONDE 2022 - Suivez en direct commenté sur MYTF1 la rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne. Rendez-vous à 19h50 pour ce choc sur TF1.

Espagne - Allemagne : 1-1

90e+6 : FINI ! Unai Simon capte le cuir sur le corner et l'arbitre siffle la fin. L'Allemagne est toujours en vie dans cette Coupe du monde. Perdre n'aurait pas été synonyme d'élimination, mais la Mannschaft a plus de marges de manœuvre avec ce point avant d'affronter le Costa Rica.

90e+5 : SANE ! Lancé dans la surface, le joueur du Bayern a la balle de match dans ses pieds, mais il n'ose pas tirer, tente de dribbler Simon par la gauche et perd le ballon... Corner quand même.

90e : Six minutes de temps additionnel minimum.

88e : Morata ! Servi à la limite du hors-jeu, l'Espagnol tergiverse trop dans la surface et se fait reprendre par Nico Schlotterbeck !

83e : BUT DE L'ALLEMAGNE ! Niclas Füllkrug égalise avec une mine depuis l'intérieur de la surface. L'Allemagne revient dans le match.

81e : Coup franc pour l'Allemagne. Kimmich l'envoie sur le mur espagnol. Le corner obtenu ne donne rien.

75e : Hors-jeu sifflé contre Alvaro Morata.

74e : SIMON ! Le portier espagnol met Musiala en échec à bout portant ! Quel raté du joueur du Bayern !

73e : Le centre de Musiala ! Mais c'est repoussé par la défense...

70e : Le contre de l'Espagne avec Nico Williams, mais le joueur de Bilbao ne va pas au bout.

65e : Le tir au-dessus pour l'Espagne ! Dommage, le contre était parfait pour marquer le deuxième but.

63e : BUUUUUUUT DE L'ESPAGNE ! Centre d'Alba dans la surface pour Morata qui reprend directement du droit et ouvre le score

61e : Coup franc pour l'Allemagne. Kimmich le tire mais mal...

60e Carton jaune contre Joshua Kimmich maintenant

59e : Le centre de Raum ! Mais c'est trop appuyé et personne n'est présent à hauteur du second poteau du côté Allemand...

58e : Neuer capte une frappe lointaine d'Olmo !

58e : Carton jaune pour Goretzka qui a accroché Asensio sur le côté droit.

57e : LA PARADE DE SIMON ! Le portier espagnol détourne la frappe de Kimmich dans la surface ! Enfin une grosse occasion pour l'Allemagne :

56e : Sortie improbable d'Unai Simon dans ses 40 mètres ! Il devant Gnabry et dégage le danger ! Une sortie à la Manuel Neuer !

54e : Changement pour l'Espagne : Alvaro Morata remplace Ferran Torres

52e : Temps faible dans ce match. L'Allemagne tente quelques ballons allongés mais beaucoup de hors-jeu sifflés contre les joueurs d'Hansi Flick.

48e : Hors-jeu sifflé contre Thomas Müller.

47e : Asensio s'échappe balle au pied sur le côté gauche et son centre termine dans les gants de Manuel Neuer qui a bien lu le ballon.

46e : Frayeur pour la défense espagnole d'entrée, mais Muller contre le ballon en dernier. Sortie de but.

46e : C'est reparti !

Première période

45e+2 : MI-TEMPS ! Pas de but entre l'Allemagne et l'Espagne. Quelques situations de jeu intéressantes des deux côtés, mais dans l'ensemble les philosophies de jeu rendent le match ennuyeux.

45e : Deux minutes de temps additionnel

45e : SIMON ! Bonne sortie du portier de Bilbao pour boxer un centre allemand depuis le côté droit.

44e : Carton jaune contre Sergio Busquets qui a accroché Musiala au centre du terrain.

40e : La technologie semi-assistée a été très rapide pour annuler le but.

39e : BUT REFUSE A L'ALLEMAGNE ! Rüdiger avait ouvert le score de la tête sur coup franc, mais il a été signalé en position de hors-jeu.

34e : Frappe au-dessus de Ferran dans la surface allemande, mais le joueur du Barça est hors-jeu.

29e : L'Allemagne est plus agressive au pressing et l'Espagne commence à faire des erreurs de relance à son tour.

26e : Erreur de relance de Neuer après un énième recul des Allemands balle au pied. Cela finit bien car Ferran n'a pas réussi à se mettre en position de tir dans la surface.

25e : GNABRY ! Enfin une situation pour les Allemands ! Gnabry enroule du pied gauche mais loupe le cadre de peu. C'était le jeu.

22e : La frappe lointaine espagnole ! Elle est signée Alba du droit et c'est à côté ! Neuer était sur le coup.

22e : Bon travail défensif dans l'axe de la défense allemand face à Gavi.

20e : Ballon toujours pour l'Espagne dans l'ensemble, même si l'Allemagne commence à le conserver un tout petit peu.

17e : Transversale de Sule vers Raum qui a fait l'appel sur le côté gauche, mais le joueur de Leizpig rate son contrôle.

15e : Bon relais entre Ferran et Gavi sur le côté droit mais le ballon de l'ailier est trop fort pour le jeune Gavi.

14e : L'Allemagne arrive à faire quelques bonnes combinaisons dans l'entrejeu, mais elle a du mal à trouver Muller devant. Et par moments, le ballon est donné lentement, ce qui permet au pressing espagnol de faire son oeuvre.

13e : Bon travail au milieu de l'Allemagne, mais cela n'aboutit à rien.

10e : Belle percée de Goretzka dans l'axe, après un relais avec Gundogan au milieu. Mais le ballon donné à Gnabry l'est trop tardivement. Hors-jeu. Simon avait contré la tentative du Munichois.

7e : LA PARADE DE NEUER ! Le portier allemand envoie sur sa barre la frappe lointaine de Dani Olmo !

6e : L'Espagne a le ballon en ce début de rencontre.

4e : Frayeur défensive pour l'Allemagne après une remance ratée de Raum sur le côté gauche.

1ère : C'est parti pour ce choc !

Les compositions

Espagne : Unai Simon (G) - Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Torres, Asensio, Olmo

Allemagne : Neuer (G) - Kehrer, Süle, Rudiger, Raum - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Gündoğan, Musiala - Müller

Avant-match

Battue 2-1 par le Japon mercredi, l'Allemagne est "sous pression" avant d'affronter l'Espagne dimanche (20h00), selon l'attaquant espagnol de Leipzig, Dani Olmo, mais le sélectionneur allemand Hansi Flick est "optimiste", tandis que Luis Enrique craint "l'excès de confiance" pour une Espagne qui a terrassé le Costa Rica 7-0.

Comment voir Espagne - Allemagne

Luis Enrique (sélectionneur de l'Espagne) :

"L'Allemagne est une sélection qui joue toujours vers l'avant, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve. Le besoin de résultat peut jouer, mais ils essaient toujours d'avoir le ballon, de presser... C'est la sélection qui ressemble le plus à l'Espagne, dans le sens où elle veut toujours contrôler et dominer le jeu. Pour nous, ce sera un joli défi, car on a les mêmes objectifs qu'eux. Ce sera un match ouvert."

Hansi Flick (sélectionneur de l'Allemagne) :

"Je confirme, nos deux sélections sont similaires dans le système de jeu, ce sont deux équipes qui jouent beaucoup sur les duels, sur les un-contre-un. C'est ce qu'on a dit à nos joueurs: pour pouvoir jouer à notre meilleur niveau, il faudra gagner les duels. L'Espagne joue toujours en 4-3-3, comme le FC Barcelone, ils ont des automatismes très clairs. Et moi, Luis Enrique, je l'aime bien. J'aime bien l'écouter parler."

