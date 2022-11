Coupe du monde 2022 – Thuram, Lloris… Le classement des sélections en équipe de France

COUPE DU MONDE 2022 – Hugo Lloris va égaler voire dépasser le record de sélection détenu par Lilian Thuram en équipe de France, durant le Mondial au Qatar. Voici le top 10 des Bleus les plus capés.

Auteur d’une parade décisive face au Danemark samedi (2-1), Hugo Lloris est le dernier rempart de l’équipe de France depuis sept grandes compétitions – avec le Mondial 2010 comme débuts – et le capitaine tricolore depuis maintenant plus de 10 ans. Un élément plus qu’important du groupe de Didier Deschamps, dont la régularité au très haut au niveau se vérifie dans les chiffres.

Coupe du monde 2022 : Calendrier et horaires de diffusion des matches sur TF1

Face à Christian Eriksen et les siens, le gardien de Tottenham a en effet fêté sa 141e sélection avec l’équipe de France. Durant cette Coupe du monde au Qatar, Lloris va donc, si tout se passe bien, égaler le record de sélections détenu par Lilian Thuram. Ce ne sera peut-être pas contre la Tunisie, puisque Steve Mandanda pourrait prendre sa place. Mais lors des huitièmes de finale. Si l’ancien Lyonnais dépasse les 142 sélections, ce sera bon signe pour les Bleus.

Quel adversaire pour la France en 8es de finale ?

Lloris à une sélection de Thuram

Présent en conférence de presse lundi, Jordan Veretout a été interrogé à ce sujet. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a évidemment vanté les mérites de son coéquipier de 35 ans, international depuis novembre 2008.

Karim Benzema et Lucas Hernandez seront-ils champions du monde ?

"Hugo a une très grande carrière. Je pense que pour avoir autant de sélections en équipe de France, c’est qu’il a toujours été au très haut niveau. C’est un très bon coéquipier, un très bon gars. Il tire ce groupe vers le haut. C’est bien d’avoir un gardien de classe mondiale dans ses cages pour rassurer tout le monde. Il a cette sérénité sur le terrain, donc grand respect pour lui, et magnifique carrière".

Le classement des sélections en équipe de France

1. Lilian Thuram (142 sélections)

2. Hugo Lloris (141 sélections)

3. Thierry Henry (123 sélections)

4. Olivier Giroud (116 sélections)

5. Marcel Desailly (116 sélections)

6. Antoine Griezmann (112 sélections)

7. Zinedine Zidane (108 sélections)

8. Patrick Vieira (107 sélections)

9. Didier Deschamps (103 sélections)

10. Karim Benzema (97 sélections)