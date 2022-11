Coupe du monde 2022 : Un doublé de Fernandes et le Portugal ira en 8es

COUPE DU MONDE 2022 – Le Portugal a dominé l’Uruguay (2-0) lundi soir grâce à un doublé de Bruni Fernandes lors de la 2e journée. La sélection de Fernando Santos est déjà qualifiée pour les 8es.

Le dernier match de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 a accouché d’une victoire du Portugal face à l’Uruguay, lundi soir (2-0). Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont donc qualifiés pour les 8es de finale du Mondial qatari avant même leur dernière rencontre.

Le résumé de Portugal – Uruguay (2-0)

Cristiano Ronaldo était évidemment attendu, mais c’est Bruno Fernandes qui s’est illustré. Le milieu de terrain portugais a inscrit un doublé, d’abord d’un centre que CR7 n’a pas touché de la tête mais qui a fini au fond, ensuite d’un penalty plein de maîtrise alors que l’ex-attaquant de Manchester United était sorti.

Darwin Nunez et ses coéquipiers ont eu des occasions, notamment après l’entrée de Luis Suarez, mais ont manqué de réalisme pour faire douter leur adversaire. Rodrigo Bentancur aurait pu changer la face du match en ouvrant le score en première période, mais a buté sur Diogo Costa. Edinson Cavani et les siens sont derniers mais peuvent encore croire en une qualification.

Les statistiques

6

Bruno Fernandes, auteur d’un doublé lundi soir, a inscrit 6 buts avec le Portugal depuis le début de l'année 2022. Comme l’indique Opta, c’est au moins deux fois plus que tout autre de ses coéquipiers sur la période.

3

Soit le nombre de sélections ayant remporté leurs deux premiers matches dans cette Coupe du monde 2022. La France, le Brésil et donc le Portugal ont fait carton plein, pour se qualifier rapidement en 8es de finale du Mondial.

La réaction de Fernando Santos (sélectionneur du Portugal)

"Toute notre équipe a fait une grande performance contre un adversaire difficile. On a réussi à trouver des espaces et à contrôler le match, à créer du mouvement. On a empêché l'Uruguay de faire ce qu'ils savent faire, jouer en contre-attaque."