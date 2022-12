Coupe du monde 2022 : Un peu d’humour avec Les Bleus

Les conférences de presse de la coupe du monde ont permis d’assister à plusieurs échanges drôles avec les joueurs de l’équipe de France. Retour sur des échanges décalés et hilarants !

Raphael Varane, Aurélien Tchouaméni ou encore Ousame Dembélé n’ont pas seulement brillé sur les pelouses. Face aux journalistes en conférence de presse, les joueurs de l’Equipe de France ont montré qu’ils savaient aussi manier l’humour, grâce à quelques réparties bien formulées !

"J’espère que je compte quand même un minimum "

Les champions du monde en titre se sont aussi montrés souriants en conférence de presse. En répondant aux questions des journalistes, ils se sont montrés décontractés, et très habiles dans leurs réparties. Par exemple, lorsqu’Aurélien Tchouaméni se voit signaler qu’en temps normal ce sont les joueurs qui comptent qui se présentent en conférence de presse, le milieu de terrain du Real Madrid n’a pas hésité à répondre "j’espère que je compte quand même un minimum dans l’équipe."

On va prendre beaucoup de buts si je joue arrière gauche.

Mais le milieu récupérateur n’a pas été le seul à faire rire et sourire lors de conférence de presse. Ousmane Dembélé, comme vous pouvez le voir dans la vidéo de l’article, a ironisé sur le fait de jouer arrière gauche contre la Tunisie, et sa réponse a été sans détour : "On va prendre beaucoup de buts si je joue arrière gauche."

