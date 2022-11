Belgique - Maroc (0-2) : Les Lions ont dévoré les Diables d'Hazard et Lukaku !

COUPE DU MONDE EN DIRECT - Le Maroc s'est logiquement imposé face à la Belgique d'Eden Hazard (0-2), dimanche, et pris une belle option pour les 8es de finale.

Belgique - Maroc : 0-2

90e+5 : FIN DU MATCH ! Victoire logique du Maroc face à la Belgique (0-2). Voilà les Lions de l'Atlas en position de force pour filer en 8e de finale.

90e+2 : BUT DU MAROC ! Sur un centre mis dans un trou de souris par Ziyech dans la surface, Zakaria Aboukhlal reprend directement du pied droit et met le but du 0-2 ! Explosion de joie chez les Lions !

Belgique - Maroc : 0-2

90e+2 : Ouverture ratée d'Alderweireld. Lukaku lui faitles gros yeux... Ambiance, ambiance.

90e+1 : Un contre marocain et ça se termine en corner...

90e : Temps additionnel minimum : 5 minutes

88e : Trossard tente un centre en direction de Lukaku dans la surface, mais l'attaquant de l'Inter avait croisé son appel au dernier moment et le signale à son coéquipier.

82e : Joli coup de tête de Varmaelen sur corner mais ça passe à côté...

82e : Voilà Lukaku qui fait ses débuts dans cette Coupe du monde 2022.

81e : Changement pour la Belgique : Romelu Lukaku entre en jeu / Thomas Meunier sort

74e : BUT DU MAROC ! Abdelhamid Sabiri ouvre le score sur un coup franc excentré, touché par personne ! Depuis le côté gauche, le nouvel entrant a ajusté un ballon piège et trompé Thibaut Courtois, qui n'a pas pu faire de magie ici...

Belgique - Maroc : 0-1

69e : Tentative non-cadrée pour le Maroc...

68e : Changements pour le Maroc : Abdelhamid Sabiri et Yahya Attiatallah entren en jeu / Achraf Hakimi sort

68e : La Belgique tente de réagir après la belle entame de seconde période des Marocains.

65e : LA BELLE FRAPPE DE MERTENS ! Tentée depuis les 18 mètres, elle est bloquée par Munir !

64e : C'est le feu dans la défense belge ! Vermaelen dégage le danger devant En-Nesyri notamment !

60e : Changements pour la Belgique : Mertens et Tielemans entrent en jeu / Hazard et Onana sortent

58e : Youssef En-Nesyri ! Trouvé dans la surface, le buteur de Séville manque son contrôle de la poitrine et perd le ballon. C'était presque une occasion de but.

58e : On réclame un penalty côté Maroc dans la foulée, sur une autre séquence, mais l'arbitre ne dit rien.

57e : BOUFAL ! Bel enroulé du droit du joueur d'Angers dans la surface mais le ballon passe à côté de la cahe de Courtois !

50e : Le match est reparti sur les mêmes bases qu'en première période.

46e : Début de la seconde période !

Que s'est-il passé avec Bounou ?

Voici les images du forfait du portier marocain avant le coup d'envoi de ce Belgique - Maroc.

Les images du forfait de Yassine Bounou

Les images du hors-jeu

Voici l'image VAR qui a conduit à l'annulation du but de Ziyech.

Première période

45e+1 : BUT REFUSE AU MAROC ! A cause d'un hors-jeu de position sur un coup botté par Ziyech depuis le coté droit, l'ouverture du score est refusée aux Lions.

26e : Toujours pas de but dans cette rencontre.

20e : A noter que Bounou ne garde pas la cage marocaine. Pour une raison inconnue, c'est Munir qui garde le but marocain. Le portier de Séville est parti en direction des vestiaires après l'hymne.

18e : Le Maroc essaye de se relancer dans ce match.

16e : Le coup de tête dans la surface marocaine ! Mais c'est repoussé.

12e : Un bon centre dans la surface marocaine depuis le côté gauche.

8e : La Belgique domine ce début de match.

6e : Corner pour les Belges sur le côté droit. C'est repoussé.

5e : MICHY ! Le buteur des Diables bute sur Munir dans la surface. Bonne sortie du portier marocain sur cette première action du match.

4e : Long ballon du Maroc vers la surface belge mais c'est imprécis.

3e : La Belgique met le pied sur le ballon.

1ère : Premier ballon sur le côté droit pour le Maroc. Ziyech se trompe et centre mal. Courtois récupère le cuir. Dommage !

1ère : C'est parti pour cette rencontre !

Première période

On va y avoir plus clair dans le Groupe F. En tête de celui-ci après sa victoire contre le Canada (1-0), la Belgique passe un test grandeur nature face à une équipe du Maroc ambitieuse, mais timorée face à la Croatie.

Comment voir Belgique - Maroc ?

Les Belges doivent convaincre

Les Diables rouges viseront encore la victoire contre les coéquipiers d'Achraf Hakimi (13h50, en direct sur TF1), mais aimeraient aussi convaincre dans le jeu, emmenés par leur champion d'Angleterre Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne estime que la Belgique "ne peut pas gagner la Coupe du monde"

Suivez la rencontre en direct commenté sur notre page MYTF1. Buts, meilleurs moments : ne ratez rien de ce match en vidéo.

Les équipes probables

Belgique : Courtois (G) - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Witsel, Onana, Carrasco - De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard

Maroc : Bounou (G) - Hakimi, Saïss (cap.), Aguerd, Mazraoui (ou Attiyallah) - Ounahi, S. Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal