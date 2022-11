Coupe du monde 2022 : Vers un record de 0-0 ?

COUPE DU MONDE 2022 – Le match nul entre l’Uruguay et la Corée du Sud était le quatrième 0-0 depuis le début du Mondial au Qatar. Quel est le record de matches nuls et vierges dans un Mondial ?

L’Uruguay et la Corée du Sud n’ont pas livré, jeudi, le plus grand spectacle de cette Coupe du monde 2022, pour faire dans l’euphémisme. Diego Godin et Federico Valverde ont touché les montants, mais Luis Suarez, Darwin Nunez et Edinson Cavani n’ont jamais trouvé la clé.

Résultat, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Alors que la première journée de la phase de groupes n’est pas encore terminée, ce Mondial au Qatar enregistre donc déjà quatre 0-0 depuis le début de la compétition, après Danemark – Tunisie, Mexique – Pologne et Maroc – Croatie. En 14 matches.

Vers un record de 0-0 à la Coupe du monde ?

Si les trois scores nuls et vierges après seulement neuf matches étaient déjà inédits en Coupe du monde, cette cuvée 2022 est donc bien partie pour établir un nouveau record. Pour le moment, le maximum de matches sans but atteint dans une Coupe du monde est de sept. C’est arrivé à quatre reprises, en 1982, 2006, 2010 et 2014.

Ce Mondial au Qatar est donc parti sur des bases très élevées. En fournissant toutefois un superbe spectacle à plusieurs reprises, notamment lors d’Angleterre – Iran (6-2) ou Espagne – Costa Rica (7-0).