Coupe du monde, Angleterre - France EN DIRECT : Deschamps reconduit son onze type avec Mbappé

COUPE DU MONDE 2022 - Suivez en direct commenté le quart de finale entre la France et l'Angleterre. Meilleurs moments, buts, réactions : ne ratez rien de match crucial pour la bande à Kylian Mbappé.

Les Bleus vont repartir avec leur onze classique. Selon les informations de notre envoyé spécial auprès des Bleus, Saber Desfarges, Didier Deschamps va reconduire son équipe type pour affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 2022, samedi soir (19h50 sur TF1). C'est cette même équipe qui avait battu le Danemark en phase de groupes, ainsi que la Pologne en huitième de finale.

Deschamps évoque Mbappé avant le quart contre l'Angleterre

Mbappé défiera bien Walker

La présence de Kylian Mbappé ne faisait aucun doute, mais le meilleur buteur de la compétition aura bel et bien droit à son duel face à Kyle Walker. Olivier Giroud et Ousmane Dembélé l'épauleront en attaque. Derrière eux ce sera du classique avec Antoine Griezmann dans l'entrejeu et une charnière Varane - Upamecano.

Comment voir Angleterre - France ?

Suivez le match en direct commenté sur notre page MYTF1, mais aussi sur TF1 en clair avec Grégoire Margotton, Bixente Liazarazu et notre reporter bord terrain Saber Desfarges.

Classement des buteurs : Messi revient sur Mbappé

Les compositions probables

Angleterre

Pickford (G) - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice - Saka, Bellingham, Kane (Cap.), Foden

Sélectionneur : Gareth Southgate (ENG)

France

Lloris (G - Cap.) - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouameni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé

Sélectionneur : Didier Deschamps (FRA)

Arbitre : Wilton Pereira Sampaio (BRA)