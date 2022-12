Coupe du monde - Angleterre - France : Varane, Lloris, les Bleus d'Angleterre

Sur les 24 joueurs tricolores qui vont défier la sélection britannique, cinq d’entre eux évoluent en Premier League. Une rencontre forcément spéciale pour eux.

Si les matches entre la France et l’Angleterre sont toujours aussi particuliers, ce quart de finale le sera à plus d’un titre. D’une part, parce que c’est la première fois que ces deux rivaux éternels se rencontrent en phase finale d’une Coupe du monde, et d’autre part parce que comme souvent, les deux formations comptent des partenaires en club qui seront adversaires ce soir. Ils sont cinq joueurs français à évoluer en premier League cette saison qui vont faire face à d’habituels coéquipiers ce soir.

Hugo Lloris - Tottenham

Les deux capitaines de la rencontre de ce soir sont aussi coéquipiers en clubs. Hugo Lloris porte le maillot des Spurs de Tottenham depuis 2012. Il croisera la route d’Harry Kane, arrivé dans le club de Londres un an après le gardien des Bleus.

Si la dernière confrontation entre l’équipe de France et la sélection anglaise avait tourné à l’avantage des hommes de Didier Deschamps lors d’un match amical en 2017 (3-2), le buteur britannique s’était illustré en inscrivant deux buts à Hugo Lloris.

Raphael Varane - Manchester United

Blessé au début de la Coupe du monde, Raphaël Varane a fait son retour dans le onze de départ de Didier Deschamps. Le défenseur de Manchester United a réalisé de très bonnes prestations avec les Bleus et son duel à venir avec Harry Kane est plus qu’attendu.

Le Red Devil sera l’un des joueurs à suivre lors de la rencontre. Sur la pelouse il retrouvera deux partenaires de la défense habituelle de MU, en l’occurrence Luke Shaw et Harry Maguire, mais aussi Marcus Rashford qui pourrait commencer le match.

Alphonse Areola - West Ham

Après un an sous les couleurs de Fulham, l’ancien gardien du PSG et du Real Madrid évolue à présent avec West Ham depuis 2021. Cette saison il a notamment pris part à 8 matches de Ligue Europa Conference avec le club londonien.

Un seul autre joueur de West Ham est présent dans la liste anglaise, en la personne de Declan Rice, titulaire indiscutable pour Gareth Southgate qui l’a titularisé à chacune des rencontres de l’équipe d’Angleterre depuis le début de la compétition.

Ibrahima Konaté - Liverpool

Il a été l’un des meilleurs bleus lors de la seule défaite tricolore contre la Tunisie. Cette saison deux blessures l’ont empêché d’être indiscutable à Liverpool où il évolue depuis 2021. Signe de sa valeur sur les bords de la mersey, toute compétition confondue, le défenseur central n’a perdu qu’une seule fois cette saison en club lorsqu’il a joué avec les Reds (22 minutes contre Arsenal le 09 octobre dernier en Premier League). Parmi ses partenaires en club, Ibrahima Konaté croisera la route de Jordan Henderson et de Trent Alexander Arnorld.

William Saliba - Arsenal

Après un passage plus que réussi à Marseille, William Saliba réalise un début de saison étincelant avec les Gunners d’Arsenal avec qui il occupe la première place de Premier League. Le défenseur central a également pris part à un match de Coupe du monde contre la Tunisie où il est entré en fin de rencontre.

Bukayo Saka, lui aussi brillant depuis le début de la saison et très efficace en Coupe du monde sera l’un des autres joueurs d’Arsenal lors de ce match, tout comme le gardien Aaron Ramsdale.

A cela il faut ajouter quatre joueurs appelés par Didier Deschamps qui ont aussi évolué en Premier League. Steve Mandanda a joué à Crystal Palace, Jordan Veretout a porté les couleurs d’Aston Villa, alors que Matteo Guendouzi a évolué pour les Gunners d’Arsenal. Et surtout Olivier Giroud a d’abord été l’attaquant d’Arsenal entre 2012 et 2017 avant d’être recruté par les Blues de Chelsea pour lesquels il a joué entre 2018 et 2020.

