Coupe du monde 2022 - Brésil : Neymar souffre d'une entorse à la cheville

COUPE DU MONDE 2022 - Touché à la cheville droite lors de la victoire du Brésil face à la Serbie (2-0), Neymar est sorti du terrain à la 79e minute. Il souffre d'une entorse à la cheville.

La Coupe du monde de Neymar s'est-elle terminée dès le premier match ? Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain et de l'équipe du Brésil est sorti sur blessure à la 79e minute de la rencontre entre le Brésil et la Serbie (2-0), jeudi soir.

Richarlison a marqué le but du tournoi : voir tous les buts de Brésil - Serbie

Le Parisien a vu sa cheville droite vriller après un duel avec le Serbe Nikola Milenkovic quelques instants auparavant. Ce qui avait tout du duel anodin s'est transformé en drame après que la jambe du défenseur a exercé une pression sur la cheville fragile du milieu offensif.

Le médecin de la Seleção confirme l'entorse

Après la rencontre, le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar, a confirmé à la radio Itatiaia que Neymar souffrait d'une entorse. Il passera des examens pour déterminer la nature exacte de sa blessure

"Il s'est fait une entorse à la cheville droite. On n'a pas encore eu le temps de faire un bilan plus complet, mais la cheville a déjà un peu gonflé. C'est important d'attendre les 24 premières heures, voir comment il va réagir. Maintenant, c'est une question de calme et de patience", a précisé le chirurgien orthopédiste.

Une cheville très gonflée

Sorti du terrain avec le visage noir, le n°10 de la Seleção a été aperçu quelques minutes plus tard sur le banc de touche en larmes alors qu'il recevait un traitement à sa cheville. C'est la chaîne brésilienne TV Globo qui a diffusé les images du "Ney", cachant sa tête dans son maillot.

Un but dans cinq Coupe du monde : Cristiano Ronaldo brise encore un record

Des images de la cheville gonflée de Neymar ont ensuite été diffusées par notre reporter Yassin Nfaoui. Le joueur a pu rejoindre le vestiaire du Brésil en marchant tout seul, mais en boitant.

Paqueta pas inquiet

Après la rencontre, Lucas Paqueta s'est pourtant voulu rassurant. Interrogé par TF1, et notre reporter Yassin Nfaoui, l'ancien joueur de l'OL n'a pas voulu dramatiser la situation de son coéquipier.

Vers un record de 0-0 dans cette Coupe du monde ?

"On va voir au vestiaire. On pense que ça va bien. Il faudra voir avec le doc".