Coupe du monde : Les Bleus peuvent remercier Hugo Lloris

Alors que les Anglais ont bousculé les Français lors du quart de finale, Harry Kane et ses partenaires se sont heurtés à Hugo Lloris. Les parades du capitaine des Bleus ont été décisives.

Peu mis en difficulté depuis le début de la compétition, le gardien des Bleus a été très sollicité lors de la rencontre contre les Anglais. Hugo Lloris a répondu présent en réalisant des parades déterminantes tout au long de la rencontre.

Il ne s’est incliné que sur pénalty

Suite à l’ouverture du score d’Aurélien Tchouaméni, les Bleus ont reculé et ont concédé des occasions. Mais les Anglais sont tombés sur un Hugo Lloris brillant et décisif. En première période, il a remporté deux duels contre Harry Kane, en plus d’une parade sur un coup-franc de Luke Shaw.

Le Show Lloris s’est poursuivi après la pause, avec un arrêt incroyable sur une frappe de Jude Bellingham. S’il s’est incliné sur le pénalty d’Harry Kane, son partenaire à Tottenham (1-1, 54ème), le capitaine des Bleus a été impeccable dans le jeu. Ni Kane, ni Saka, ni Maguire ne sont parvenus à marquer par la suite, et Hugo Lloris a démontré tout son talent lors de cette rencontre.

Le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus

Ce match est tout sauf anecdotique pour Hugo Lloris. S’il se qualifie pour les demi-finales avec l’équipe de France, sur un plan plus personnel, Hugo Lloris devient le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus.

Contre les Anglais, il a honoré sa 143ème sélection. Il dépasse donc Lilian Thuram qui en comptabilisait 142. Cette rencontre de toute beauté est probablement la meilleure manière pour lui de célébrer ce nouveau match en bleu.