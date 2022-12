Coupe du Monde 2022, Pepe et le Portugal en colère : "Qu’on donne la coupe à l’Argentine"

Suite à l’élimination du Portugal, les joueurs ont exprimé leur colère et leur frustration. Pour eux, c’était inacceptable qu’un Argentin les arbitre à la suite des propos de Messi la veille.

Les premiers Portugais à s’être exprimés après leur élimination déclenché une polémique. Pepe et Bruno Fernandes ont exprimé leur frustration en évoquant le choix étrange à leurs yeux d’avoir un arbitre argentin pour leur quart de finale contre le Maroc.

"Inadmissible qu’un arbitre argentin nous arbitre"

Les Portugais ont dominé toute la rencontre mais ils ont fini par échouer en quarts de finale contre le Maroc. En plus de la déception les joueurs portugais ont aussi montré de la colère contre l’arbitre à l’image du défenseur Pepe : "Il était inadmissible qu'un arbitre argentin arbitre le match, après ce que Messi a dit hier. Leur gardien est resté longtemps au sol et il n'a ajouté que huit minutes en temps additionnel. Nous avons travaillé très dur. En deuxième mi-temps, nous voulions juste jouer. La seule équipe à jouer était le Portugal. Le Maroc a toujours essayé d'arrêter notre jeu avec de petites fautes et l'arbitre ne donne pas de carton jaune, ne signale rien. On est triste, on avait de la qualité pour gagner, malheureusement on n'a pas réussi à le faire."

Après la qualification de l'Argentine contre les Pays-bas, Lionel Messi avait fustigé l'arbitre espagnol de la rencontre, Antonio Mateu Lahoz.

"J'étais très déçu après l'égalisation, je ne voulais pas en arriver là. L'arbitre, on ne peut pas lui parler, être franc avec lui. On avait peur avant le match, quand on a su que ce serait lui, mais les gens savaient ce qu'il se passait (avec lui), il ne fallait pas mettre un arbitre comme cela pour un tel événement. La FIFA doit s'occuper de cela."

L'occasion de Pepe en fin de match contre le Maroc

"Donner la coupe à l'Argentine"

Le milieu de terrain Bruno Fernandes avait le même état d’esprit après le coup de sifflet final. Pour lui, avoir un arbitre argentin pour cette rencontre revenait à favoriser les partenaires de Lionel Messi "Je ne sais pas s'ils vont donner la coupe à l'Argentine. Je m'en moque, je vais dire ce que je pense. Les arbitres d'aujourd'hui ne sont pas habitués au haut niveau. Ils nous ont désavantagés parce qu'en première mi-temps, il y avait un penalty clair sur moi."

Le Maroc premier pays africain qualifié pour les demi-finales