Alan Sugar, star de la BBC accusée de racisme après un tweet sur l'équipe du Sénégal

Il est l'une des stars de la BBC et l'animateur de l'émission The Apprentice. Homme d'affaires reconnu, il a, il y a longtemps, fondé la marque informatique Amstrad. Une marque que les moins de vingt ans ne peuvent que difficilement connaître. Quoiqu'il en soit, Alan Sugar aurait dû s'abstenir de tweeter, ce mardi, lors du match opposant la Pologne au Sénégal. Dans ce message posté sur son compte, il a comparé les Lions de la Téranga à des vendeurs à la sauvette sur la plage de Marbella.

"Je reconnais certains de ces gars de la plage de Marbella. Des gars débrouillards", a-t-il écrit dans ce tweet. Le tout, accompagné d'un montage photo montrant l'équipe du Sénégal à côté de sacs à main et lunettes de soleil vendues sur un drap faisant fortement penser à des produits contrefaits. Sitôt publié, sitôt dénoncé, le tweet a mis les internautes en colère. "Raciste", "Imbécile", "enfoiré"... Tels sont les insultes essuyées depuis par le présentateur. Sa consoeur de la BBC, Babita Sharma a qualité ce tweet "choquant, ignoble" et l'actrice Kelechi Okafor a insisté sur le fait que c'est "particulièrement raciste et construites sur des stéréotypes racistes".





Alors que la polémique enflait, le présentateur a supprimé son tweet, et accusé ses détracteurs de ne pas avoir d'humour ...





Puis, il s'est ensuite excusé et le service de presse de la BBC a aussi tenté d'éteindre l'incendie.