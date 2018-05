Coupe du monde 2018 / Allemagne : Neuer et Reus retenus dans la pré-liste, Draxler et Trapp également, Götze absent

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

ALLEMAGNE : NEUER ET REUS ONT UN PIED EN RUSSIE, GOTZE N'EN SERA PAS

Douteux pour la compétition après son opération au pied gauche l'automne dernier, Manuel Neuer a bien été retenu dans la pré-liste de 27 joueurs de Joachim Low.

Revenu à un bon niveau depuis plusieurs mois, Marco Reus a également franchi le cut. Brisé par les blessures au fil des saisons, le joueur du Borussia Dortmund n'a plus participé à une compétition internationale depuis l'Euro 2012. Les Parisiens Julian Draxler et Kevin Trapp ont également été convoqués.

Auteur du but décisif en finale de la Coupe du monde 2014, Mario Götze est le grand absent de cette liste élargie.

ALLEMAGNE : LA PRE-LISTE DE 27

GARDIENS

Bernd Leno (Bayer Leverkusen)

Manuel Neuer (Bayern Munich)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelone)

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)





DEFENSEURS

Jérôme Boateng (Bayern Munich)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Jonas Hector (FC Cologne)

Mats Hummels (Bayern Munich)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Marvin Plattenhardt (Hertha BSC)

Antonio Rüdiger (Chelsea)

Niklas Süle (Bayern Munich)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)





MILIEUX DE TERRAIN

Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Julian Draxler (Paris Saint-Germain)

Leon Goretzka (Schalke 04)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Sami Khedira (Juventus)

Toni Kroos (Real Madrid)

Sebastian Rudy (Bayern Munich)

Mesut Özil (Arsenal)





ATTAQUANTS

Mario Gomez (VfB Stuttgart)

Thomas Müller (Bayern Munich)

Nils Petersen (SC Fribourg)

Marco Reus (BVB Dortmund)

Leroy Sané (Manchester City)

Timo Werner (RB Leipzig)













Les principaux absents





Benedikt Höwedes (Juventus Turin)

Shkodran Mustafi (Arsenal FC)





Emre Can (Liverpool FC)

Mario Götze (Borussia Dortmund)

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach')

Julian Weigl (Borussia Dortmund)





Sandro Wagner (Bayern Munich)