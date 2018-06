Le stade d'Ekaterinbourg, cet ovni qui accueillera France-Pérou

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

C'est le stade situé le plus à l'est du Pays et très certainement le plus original. Focus sur l'enceinte d'Ekaterinbourg, qui abritera le deuxième match de l'équipe de France, face au Pérou, jeudi 21 juin.

Les journalistes et les supporteurs estiment que c'est le stade le plus fou de ce Mondial 2018. Située à 1500 kilomètres de Moscou, au pied de l'Oural, cette enceinte héberge l'un des plus anciens club de foot du pays, le FC Oural. Mais si le club se contentait largement de sa capacité d'accueil jusqu'à maintenant, la Fifa en a décidé autrement. Initialement, le stade ne pouvait accueillir que 23.000 spectateurs, contre un minimum de 35.000 exigé par les normes de l'instance du foot mondial, pour la tenue d'une compétition dans un stade. C'est là que le bât a blessé car on ne fait pas ce que l'on veut avec un monument historique de style "néoclassique".

Un match à 42m de haut, ça vous dit ?

Après des mois de réflexions pour préserver les particularités architecturales et sa façade historique de l'époque stalinienne, il a fallu la jouer fine pour ne pas "dévisager" l'enceinte et ne pas accentuer les coûts d'entretien de l'arène.





C'est pourquoi deux nouvelles tribunes provisoires ont été construites, de chaque côté de l'enceinte, chacune d'entre elles pouvant accueillir 6000 spectateurs. Ces nouvelles tribunes provisoires, tout le monde en parle. Et pour cause : lorsque vous assistez à un match, vous pouvez le voir, au point culminant du stade, à 42 mètres de haut.









Au dernier étage, il ne faut pas avoir le vertige. Côté sécurité, le responsable de la question a assuré à The Guardian que "des visites d'inspection et des rapports détaillés ont montré que les sièges temporaires du stade d'Ekaterinburg satisfont pleinement à toutes les exigences en matière de sûreté et de sécurité." De quoi rassurer les spectateurs russes, finalement. Car oui, ces deux tribunes dont les places sont les moins chères du stade sont réservées aux spectateurs locaux. Et bien sûr, le FC Oural pourra continuer à résider dans cette enceinte.