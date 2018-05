Maroc / Benatia, Belhanda et Carcela dans les 23, Boufal absent

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

COUPE DU MONDE 2018 - Hervé Renard a annoncé, jeudi après-midi, sa liste des 23 pour la compétition. Mehdi Benatia, Younès Belhanda et Medhi Carcela en font partie. Sofiane Boufal et Rachid Alioui, opéré des ischio-jambiers et forfait, en sont absent.