La mère de Lionel Messi affirme que son fils veut ramener la Coupe du Monde en Argentine

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Son fils a beau être l'un des meilleurs joueurs du monde, elle reste tout de même une maman préoccupée par l'état de son fils, après un match d'ouverture médiocre. Avec un penalty raté, une sélection en difficulté dans ce Mondial et les espoirs de tout un peuple reposant sur ses épaules, Lionel Messi ne semble pas au mieux de sa forme psychologique. Celia Cuccittini, la maman de Lionel Messi a dû rappeler certaines choses à ceux qui pensent que son fils n'est pas impliqué dans cette Coupe du monde, lors d'une émission télévision.

"Son but est de ramener la Coupe à la maison, de gagner la Coupe du Monde !"

Elle a insisté sur le fait que le souhait le plus cher de son fils était de remporter la Coupe du monde. "Son but est de ramener la Coupe à la maison, de gagner la Coupe du monde", a déclaré Celia Cuccittini lors d'une apparition à l'émission télévisée El Trece "Diario de Mariana". "C'est l'un de ses plus grands désirs, nous le voyons souffrir et pleurer parfois (....) Il est le premier à vouloir ramener la Coupe, il donnera plus que tout pour que ce soit sa Coupe du monde", a-t-elle plaidé.

Il faut dire que l'Albiceleste est sous le feu des critiques depuis quelques mois tout comme Lionel Messi, régulièrement accusé de ne pas s'investir à 100% dans cette sélection. Le défenseur Ansaldo a rappelé en conférence de presse "le fardeau" que portait le prodige argentin sur ses épaules et indiqué que malgré tout cela, il allait bien. "Ce qui fait que nous nous sentons bien aussi", a-t-il affirmé.









Diego Maradona à la rescousse

Et même Diego Maradona, considéré comme un Dieu vivant en Argentine, est venu en soutien pour le dédouaner de sa piètre performance face à l'Islande. "Je ne pense pas que le match de l'Argentine et les deux points perdus (après le nul contre l'Islande) soient dus au penalty manqué de Messi", a-t-il dit sur la chaîne vénézuélienne Telesur. "En voyant Messi sur le terrain, la vérité, c'est qu'il était très chaud, chaud comme je le serais aussi", a déclaré l'ancienne gloire du foot. Quoiqu'il en soit, les argentins jouent un match "vital", "crucial", pour reprendre les mots du sélectionneur Jorge Sampaoli, ce jeudi, à 20h, face à la Croatie. Et Gabriel Mercado d'abonder dans ce sens : "La vérité est que ce match est crucial pour nous, d'autant plus en sachant que nous n'avons pas gagné les trois points" face à l'Islande. "Un match vital, que nous devons gagner pour aller plus loin", a-t-il dit.