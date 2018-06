Mohamed Salah "presque" assuré de jouer face à l'Uruguay

Par Amandine REBOURG | Ecrit pour TF1 |

"Je peux presque vous assurer à 100% qu'il jouera". C'est par ces mots, qu'Héctor Cúper, sélectionneur des Pharaons a annoncé le retour probable de Mohamed Salah, vedette de l'équipe égyptienne, pour le premier match des siens face à l'Uruguay, vendredi à 14h, à Ekaterinbourg. De quoi lever en grande partie les doutes qui entouraient encore sa participation à la rencontre et son état de santé après un contact violent avec Sergio Ramos en finale de la Ligue des Champions.

"Salah va bien et récupère très vite. Nous devons encore voir comment l'entraînement va se dérouler aujourd'hui (...) nous sommes tous très optimistes pour sa présence sur le terrain", a déclaré le sélectionneur argentin de l'Egypte. Des nouvelles certes rassurantes mais qui n'empêchent pas de prendre quelques précautions.

Attention aux Uruguayens

De fait, outre le "mordant" Luis Suarez, Mohamed Salah et ses coéquipiers feront face aux autres guerriers que compte l'Uruguay, parmi lesquels un certain Diego Godin, défenseur central emblématique de la Celeste, considéré comme l'un des joueurs les plus solide et rugueux du football international... Prudence, donc.

Si Cúper choisit finalement de mettre Salah au repos, se pose la question du joueur "joker" pour le remplacer. Selon Mohamed Abou al-Ela, ancien international égyptien contacté par l'AFP, l'encadrement égyptien pourrait se tourner vers Amr Warda ou Ramadan Sobhi.