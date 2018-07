Coupe du monde 2018 : le programme et le calendrier des quarts de finale

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Depuis ce 3 juillet, après la victoire des Anglais aux dépens des Colombiens (1-1, 4-3 aux t.a.b), on connaît désormais toutes les affiches et les horaires des chocs du Grand huit.

Depuis le 30 juin, l'Uruguay et la France se préparent aux quarts de finale de cette Coupe du monde. Ils ont donc disposé de six jours pour préparer cette échéance. Les Anglais, eux, ont dû patienter jusqu'à ce 3 juillet, après les toutes dernières minutes d'une séance de tirs au but remportée 4 à 3, pour valider leur billet. En s'imposant face aux Colombiens au Spartak Stadium de Moscou (1-1, 4, 3 tab), les Three Lions prennent donc le dernier ticket pour le Grand huit mais n'auront que quatre jours pour fourbir leurs armes. Voici les affiches qui vous attendent à compter de vendredi :

LE VENDREDI 6 JUILLET



Uruguay-France, 16 heures à Nijni Novgorod (sur TF1)

Brésil-Belgique, 20 heures à Kazan (sur TF1)



LE SAMEDI 7 JUILLET



Suède-Angleterre, 16 heures à Samara

Russie-Croatie, 20 heures à Sotchi



