Coupe du monde 2018 : le programme inhabituel des Bleus avant France-Australie, programmé à midi

Pour la plupart des footballeurs, les jours de match sont avant tout une affaire de rituels. Mais, lors d’une Coupe du monde, il arrive que ces habitudes soient bouleversées. C’est le cas pour les Bleus en ce samedi 16 juin, jour de France-Australie, entrée en lice des hommes de Didier Deschamps dans ce Mondial russe, dont le coup d’envoi a été fixé à 13h heure locale, soit midi en France. Ce qui a contraint le staff à bouleverser le programme.





Les joueurs ont dû se lever plus tôt que d'habitude, aux alentours de 8h (heure française). Puis ils ont zappé le petit-déjeuner et le réveil musculaire auxquels ils ont normalement droit les matins des jours de match. À la place, un brunch, à base d'aliments protéinés ou de féculents, comme des œufs ou des pâtes. Le temps de digestion s'est fait, lui, en partie dans le car, puisque toute la petite troupe a quitté son hôtel dès 10h, pour se rendre à la Kazan Arena, théâtre de leur première rencontre. Un trajet de dix minutes (l'hôtel a été choisi pour sa proximité avec le stade), pour permettre aux joueurs de se préparer directement dans l'enceinte, et de se plonger ainsi aussitôt dans le bain psychologiquement. Là, ils ont pu retrouver tous leurs petits rituels, reconnaissance de la pelouse, échauffement, etc.