Coupe du Monde 2018 - Ramzan Kadyrov accorde la citoyenneté tchétchène honorifique à Mohamed Salah, la star des Pharaons

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Voilà qui devrait encore faire parler ... Ramzan Kadyrov a annoncé avoir accordé la "citoyenneté tchétchène honorifique" à Mohamed Salah, la star des Pharaons, ce vendredi. L'équipe d'Egypte, éliminée après ses défaites contre l'Uruguay (1-0) et la Russie (3-1), était reçue par l'homme fort de la Tchétchénie pour un dîner à Grozny, à la veille de son départ pour Volgograd où elle affronte lundi l'Arabie saoudite pour sauver l'honneur dans le groupe A. La Fédération égyptienne de football (EFA) a publié sur ses réseaux sociaux plusieurs photos de cette réception.





Sur l'une d'entre elles, on peut voir Kadyrov et Salah se serrer la main en échangeant un sourire et un maillot dédicacé. Ramzan Kadyrov "a accordé la citoyenneté tchétchène honorifique à la star de l'équipe nationale", écrit l'EFA en légende de ces clichés.







Sans doute que ces clichés risquent encore de faire parler : on se souvient qu'avant le Mondial, les deux hommes avaient été vus, dans le stade de Grozny, tout sourire, ce qui avait suscité de nombreuses critiques de la part des organisations de défense des droits de l'Homme. En choisissant comme camp de base la ville de Grozny, loin des autres villes hôtes, l'Egypte a officiellement voulu rester dans l'ombre des médias pour préparer son Mondial. Le fait que la fin du ramadan coïncide avec le début de la compétition a également joué un rôle dans le choix de cette ville très conservatrice, indiquent plusieurs observateurs.