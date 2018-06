Coupe du Monde : Les affiches du week-end à ne pas manquer

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Malgré la période de préparation en cours pour la Coupe du Monde que vous pourrez suivre sur TF1, il y aura du spectacle sur plusieurs pelouses avec des enjeux différents, à commencer par un remake de la finale de la Coupe du Monde 2006.





Vendredi 1er juin, France Italie

Nice, 21h00

Sur le papier l’affiche promet. L’Italie est en pleine reconstruction avec un nouveau sélectionneur et un effectif un peu remanié. Côté tricolore, Didier Deschamps va de nouveau procéder à des essais, mais ce sera probablement sans Raphaël Varane qui a rejoint ses partenaires en début de semaine seulement.

Cette rencontre est aussi une belle opportunité de voir de nouvelles combinaisons testées par Didier Deschamps et de donner plus de temps de jeu à certains joueurs.









Samedi 2 Juin, Autriche - Allemagne

Klagenfurt, 18h00

Les yeux seront tournés vers un homme lors de cette rencontre. Celui qui a souvent été considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde, l’Allemand Manuel Neuer devrait être titularisé dans les buts des Champions du monde. Il n’a plus joué depuis le 16 septembre 2017 avec le Bayern.

Cette saison, il n’a disputé que 4 rencontres. Blessé en avril 2017, il avait fait son retour à la compétition 5 mois plus tard avant de rechuter. Son sélectionneur a assuré que s’il intégrait le groupe allemand, c’était pour être titulaire, ce test contre l’Autriche a donc des allures de test à grands enjeux pour le gardien de 32 ans.









Samedi 2 Juin, Belgique – Portugal

Bruxelles, 20h45

Ce match va opposer deux sérieux outsiders pour la victoire en Coupe du monde, et au terme de cette rencontre on en saura plus sur les capacités des deux formations pour le début de ce mondial. Les Champions d’Europe 2016 seront privés de Cristiano Ronaldo, toujours en vacances, alors que les Belges peuvent déjà compter sur un potentiel offensif remarquable : Lukaku, Hazard, Mertens, De Bruyne, Carrasco, tous alignés lors de leur précédent match amical contre l’Arabie Saoudite (4-0).

Les Diables Rouges n’ont plus perdu depuis septembre 2016 (0-2 contre l’Espagne) et tenteront de continuer leur belle série. En face, les Portugais passés par les barrages contre les Suisses tenteront de se rassurer suite à un nul contre la Tunisie (2-2) en début de semaine.





Dimanche 3 juin, Brésil – Croatie

Liverpool, 16h00

Les fans de Liverpool déçus de la défaite de leur équipe en finale de la ligue des Champions auront un beau spectacle pour terminer la saison. Anfield sera le théâtre d’une belle rencontre entre le Brésil, grand favori pour la victoire et la Croatie, l’un des outsiders. L’équipe au damier affichera peut-être une composition loin de son équipe type dans la mesure où Modric et Kovacic viennent de rejoindre leur sélection suite à la victoire en Ligue des Champions.

Côté Auriverde, il s’agit du premier match de préparation (tout comme la Croatie) et la grande inconnue sera de connaître l’état de forme de Neymar de retour de blessure après une absence de plusieurs mois. Cette rencontre permettra d’en savoir plus sur l’animation offensive brésilienne, où Neymar, Gabriel Jesus, Firmino, Coutinho, Douglas Costa, et Willian notamment sont à la lutte pour une place de titulaire.









Dimanche 3 juin, Espagne – Suisse

Villareal, 21h00

Le dernier match du week-end sera aussi séduisant entre deux formations européennes qui ont de bons espoirs pour la compétition. Cependant, la Roja n’alignera sans doute pas son équipe type, la faute aux madrilènes revenus récemment dans le groupe des 23 suite à la victoire du Real en Ligue des Champions. Ainsi, Iago Aspas, Diego Costa, Iniesta ou Koke devraient avoir la responsabilité de mener le jeu des Champions du monde 2010. Cette rencontre est aussi le premier match de préparation des deux nations.