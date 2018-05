Coupe du monde / Le Brésil en Russie avec Neymar et Thiago Silva, mais sans Luiz Gustavo et Fabinho

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

COUPE DU MONDE - Tite a dévoilé, lundi soir, sa liste des 23 pour la Coupe du monde. Neymar y figure bien, tout comme ses coéquipiers au Paris Saint-Germain Thiago Silva et Marquinhos. Pas dans les plans du sélectionneur, Luiz Gustavo et Fabinho n'en seront pas.

BRÉSIL : UNE LISTE DES 23 SANS SURPRISE, NEYMAR EN LEADER

Pas dans les plans du sélectionneur depuis sa prise de fonction en août 2016, Luiz Gustavo et Fabinho n'en seront pas malgré un bon exercice 2017/2018 avec l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Les deux joueurs verront le prochain mondial à la télévision.

Le reste de la sélection ne comporte pas de surprises majeures : les joueurs convoqués ont régulièrement porté le maillot de la Seleção depuis deux ans. Si tous les noms ne font pas l'unanimité au pays - Paulinho, Renato Augusto notamment - l'ensemble est plutôt complet, solide et technique. Un véritable épouvantail.

BRÉSIL : LA LISTE DES 23

GARDIENS

Alisson

Ederson

Cassio

DÉFENSEURS

Danilo

Fagner

Thiago Silva

Joao Miranda

Marquinhos

Pedro Geromel

Marcelo

Filipe Luis

MILIEUX DE TERRAIN

Casemiro

Paulinho

Fernandinho

Renato Augusto

Philippe Coutinho

Fred

Willian

ATTAQUANTS

Neymar JR

Roberto Firmino

Gabriel Jesus

Douglas Costa

Taison