Coupe du Monde - Canada vs Cameroun ou David contre Goliath

Par Farid Sarr | Ecrit pour TF1 |

Le Canada et le Cameroun s'affrontent ce lundi en Coupe du Monde, il s’agit de la première affiche du groupe E. Analyse des forces en présence.

Cinquième nation au classement Fifa, le Canada s’avance naturellement dans la peau du favori. En face de lui se dresse le Cameroun. Les Lionnes indomptables qui restent sur une élimination en huitième de finale en 2015, participe au deuxième mondial de leur histoire. Un rendez-vous déséquilibré à première vue, qui mérite toutefois le coup d’œil.

Le duel dans le match : Sinclair vs Onguéné

Élue meilleure joueuse de la CAN en 2016, Gabrielle Aboudi Onguéné se présente comme la meilleure arme des Lionnes indomptables dans ce Mondial. L’attaquante du CSK Moscou aura la lourde tâche de faire vaciller la défense du Canada. Elle est considérée comme une référence sur le continent africain.







On ne la présente plus, Christine Sinclair est une référence dans le football féminin. C’est assurément l’une des stars de ce Mondial. Si le Canada veut réaliser une belle campagne, cela ne sera pas possible sans une Christine Sinclair en pleine possession de ses moyens. La capitaine des Canucks a également l’occasion de devenir la meilleure buteuse canadienne en sélection. Elle compte actuellement 181 buts, soit trois petites longueurs de moins que Abby Wambach, détentrice du record.





Rappel des matches à suivre : 18h00 : Argentine - Japon (Parc des Princes)



21h00 : Canada - Cameroun (Stade de La Mosson)