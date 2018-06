Ronaldo, Messi et Neymar, le match qu'ils se livrent à distance !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Les trois meilleurs joueurs du monde disputent la Coupe du monde en Russie avec leur nation respective. Si Ronaldo a été fantastique avec le Portugal lors de son premier match, Messi et Neymar n'ont pas pu en dire autant.

Cristiano Ronaldo

A 33 ans, Cristiano Ronaldo dispute sans doute sa dernière Coupe du monde. Après avoir grandement œuvré à la victoire du Portugal lors de l’Euro 2016, la star du Real Madrid entend une nouvelle fois démontrer dans une compétition internationale qu’il est un joueur hors norme. Lors du premier match du Portugal, ce vendredi face à l’Espagne (3-3), une équipe contre laquelle il n’avait jamais marqué auparavant, il a tout simplement inscrit un triplé. Ce qui a permis aux Portugais d’arracher un match nul inespéré face à une Roja bien plus en forme qu’en 2014. L’ancien Red Devil a ouvert le score sur penalty dès la 3e minute. Il a ensuite permis à son équipe de mener à la pause grâce à une frappe surpuissante qui a crucifié De Gea. Puis, en fin de match, alors qu’une victoire espagnole semblait se profiler, il inscrit un but sublime sur coup franc. Cristiano Ronaldo est dans une forme olympique et tout le monde est désormais prévenu.









Lionel Messi

Comme les Portugais, les Argentins démarrent cette Coupe du monde par un match nul (1-1) samedi face à l’Islande. Mais ce score est une véritable déconvenue pour l’Albiceleste. Face à une nation supposée bien plus faible qu’elle, l’Argentine a été incapable d’emballer le match. Lionel Messi a été particulièrement décevant, ratant de nombreuses occasions. Même si les Islandais ont tout fait pour le priver d’espace, il a tout de même tenté 11 tirs sans parvenir à inscrire le moindre but. Pire, il a même loupé un penalty en seconde mi-temps. S’il ne hausse pas son niveau de jeu lors des prochains matches, on voit mal comment l’Argentine peut espérer gagner une troisième étoile.





Neymar

Le Parisien était très attendu pour son retour à la compétition après sa blessure fin février en Coupe de France. Le joueur le plus cher du monde a tout fait pour être rétabli et prêt pour ce Mondial. Mission accomplie puisque le sélectionneur brésilien Tite n’a pas hésité une seule seconde à le prendre dans ses 23. Lors des deux matches de préparation début juin, Neymar a d’ailleurs montré que sa fissure du 5e métatarsien appartenait bien au passé, marquant un but lors de chacune de ses rencontres. Le Brésil attendait donc beaucoup de lui, dimanche 17 juin face à la Suisse. Il n’a pas totalement répondu aux attentes placées en lui, la Seleçao devant se contenter d'un match nul (1-1). Même s’il ne fait pas un mauvais match, il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Dans le jeu, il s’est montré disponible, combinant régulièrement avec Marcelo sur son côté gauche. Mais l’efficacité n’était pas au rendez-vous. Contrairement à Messi, lui peut invoquer l’absence de rythme pour justifier une prestation en demi-teinte. En tout cas, dans la quête du Ballon d’Or, c'est bien CR7 qui a marqué des points lors de ces premiers matches. Ceci dit, la compétition ne fait que commencer…