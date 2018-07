France-Croatie : à quelle heure se dispute la finale et sur quelle chaîne la regarder ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ne prévoyez rien dimanche après-midi. Assurez-vous d'être de retour à la maison ou devant un écran géant (peut-être celui du Stade de France avec Beyoncé et Jay-Z, sait-on jamais) à 16h50. C'est l'heure à laquelle il vous faudra être bien installé(e) pour être sûr(e) et certain(e) de ne manquer ni l'entrée des équipes, ni La Marseillaise (oui, parce qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, on ignore encore qui de l'Angleterre ou de la Croatie va tenter de nous chiper cette Coupe du monde) au Stade Loujniki.

Même si l'enceinte moscovite, avouons-le, ne nous a pas franchement réussi durant la phase de poules : on y a notamment concédé un vilain 0-0 des familles face au Danemark. Pour résumer : dimanche (le 15 juillet) à 17 heures, la finale de la Coupe du monde entre la France et le vainqueur de Croatie-Angleterre (un match qui se joue ce mercredi à 20 heures) sera diffusée sur TF1.

