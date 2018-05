Coupe du Monde : La France va battre l'Allemagne en finale... selon EA Sports

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’Allemagne ? Le Brésil ? L’Espagne ? Ou bien l’Argentine, l’Angleterre, la France ou une surprise ? Tout le monde a sa petite idée sur l’identité de la nation qui sera championne du monde en juillet prochain. EA Sports, le studio de développement créateur des jeux vidéos FIFA s’est aussi joué au jeu des pronostics et ce sont nos Tricolores qui ressortent vainqueurs de cette simulation ! Anecdotique ? Pas si sûr…





Et un et deux et trois bons pronostics de suite ?

On se met à rêver de la France championne du monde 20 ans après le premier sacre obtenue par l’équipe de France de Zinédine Zidane et Didier Deschamps. S’il faudra attendre la réalité du terrain pour en être sûr, EA Sports a lancé une simulation et c’est la France qui ressort vainqueur contre l’Allemagne en finale après une séance des tirs au but remportée 4-3. En demi-finale les Bleus viendraient à bout de la Belgique 2-1 et alors que la Mannschaft battrait l’Espagne 3-1.

Et à ceux qui penseraient qu’il ne s’agit que d’une anecdote, sachez que pour les deux dernières Coupes du Monde, EA Sports avait trouvé l’Espagne en 2010 et l’Allemagne en 2014. Alors jamais deux sans trois ? Les Bleus vont-il confirmer la prédiction d’EA Sports ?









Champions du monde avec Griezmann meilleur buteur… aux côtés de Payet, Rabiot, et Gignac !

Pour trouver que la France sera championne du monde, le studio s’est appuyé sur ses bases de données pleines de statistiques et régulièrement mises à jour en fonction des performances des joueurs semaine après semaine. En principe, on peut se fier à ce pronostic qui ajoute qu’Antoine Griezmann sera le meilleur buteur de la compétition.

Sauf que bien sûr il faudrait s’appuyer sur la liste correcte des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, sauf que dans ce groupe virtuel des Bleus se trouvent Dimitri Payet, Adrien Rabiot et André-Pierre Gignac ! Il reste à savoir si le groupe actuel de Deschamps ira aussi au bout comme l’a prédit EA Sport.