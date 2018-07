Suède, Suisse, Colombie et tant d'autres : l’affiche de la finale sera forcément une surprise

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Avant le début de la Coupe du monde, certains ont forcément parié sur une finale Brésil-Espagne, ou bien pronostiqué un remake de celle de 2014, Allemagne-Argentine, avec un Lionel Messi plus motivé que jamais pour enfin décrocher ce maudit trophée qui lui échappe. Eh bien non, la Coupe du monde 2018 sera celle de toutes les surprises et la finale de cette édition n’échappera pas à cette règle.

Après les absences de l’Italie, des Pays-Bas, après l’élimination dès la phase de poules de l’Allemagne, championne du monde en titre, ce sont deux nouveaux monstres du football qui ont dit au revoir ce week-end à la perspective d’un nouveau sacre. L’Argentine et l’Espagne ont été respectivement éliminées par la France et la Russie, l'élimination de la Roja faisant place nette dans la partie basse du tableau.

Et si l’on regarde de près le tableau des phases finales, se dessinent déjà les potentielles affiches pour la finale. Et déjà une certitude à ce stade de la compétition, elle sera inédite. Depuis 1930, date de la première Coupe du monde, seuls 12 pays ont accédé à la finale.

Un manque de diversité qui s’est accru depuis cinq décennies où seulement sept nations (le Brésil, l’Allemagne, l’Italie, l’Argentine, les Pays-Bas, la France et l’Espagne) monopolisent les places en finale. Mais cette année, une huitième équipe (ou du moins, absente de longue date), va s’inviter à la fête. En effet, l’une de ces six équipes : la Russie, la Croatie, la Suède, la Suisse, la Colombie ou l’Angleterre accèdera forcement à la finale de la Coupe du monde.

Pour l’Angleterre, ce ne serait pas véritablement une première car les Three Lions ont déjà disputé et gagné une finale de Mondial. C'était en 1966. Sauf que depuis, ils n’ont jamais tenu leur rang de nation championne du monde. Mis à part une demi-finale en 1990, les Anglais ne brillent guère dans cette compétition.



Pour la Suède également, ce ne sera pas totalement inédit puisqu’elle a atteint la finale en 1958, remportée par le Brésil. Ce serait d’ailleurs la seule affiche possible qui proposerait une revanche d’une finale passée. Mais nous n’y sommes pas encore…