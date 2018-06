Coupe du Monde : l’équipe type des absents

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Champion d’Angleterre avec Manchester City, et élu meilleur espoir de l’année en Premier League, Leroy Sané ne disputera pas sa première Coupe du Monde à la surprise générale. Mais il n’est pas le seul dont l’absence a pu étonner. Voilà notre onze-type des joueurs qui auraient pu prétendre à une place parmi les 23 de leur sélection.

Précisons que cette équipe imaginaire ne prend pas en compte les blessures et ne concerne que les footballeurs dont les nations sont qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde. Vous n'y retrouverez ni Italiens, Néerlandais, Algériens ou Chiliens par exemple.





Dans les buts :

Joe Hart a remporté le titre de meilleur gardien de Premier League entre 2011 et 2013 ainsi qu’en 2015, mais depuis cette date, le portier de Manchester City n’est plus incontournable. Pourtant titulaire lors de la campagne de qualification (ainsi que lors de la Coupe du Monde 2014 et de l’Euro 2016), Joe Hart n’a pas été retenu au sein de l’Equipe des Trois Lions par Gareth Southgate.









En défense :

Hector Bellerin avait pris part à l’Euro 2016 in extremis suite au forfait dernière minute de Dani Carvajal. Malgré de bonnes prestations avec Arsenal, l’Espagnol ne disputera pas la Coupe du Monde. Shkodran Mustafi, son partenaire allemand à Londres ne sera pas non plus du voyage en Russie malgré son statut de titulaire à Londres.

Autre joueur de Premier League absent, Aymeric Laporte qui a réalisé une belle seconde moitié de saison avec Manchester City, mais s’est heurté à la dure concurrence en Bleu en défense centrale. Au poste de latéral gauche, c’est le Brésilien de la Juventus Alex Sandro auteur d’une nouvelle très belle saison avec les Bianconneri qui intègrerait ce groupe de malchanceux, devancé en sélection par Marcelo et Felipe Luis.









Au milieu :

Là encore il y aurait du beau monde. Lundi la grande surprise est venue de la Mannschaft où Joachim Low n’a pas retenu Leroy Sané, meilleur jeune joueur de Premier League cette saison. A ses côtés, le Belge Radja Naingollan manque lui aussi la Coupe du Monde malgré une très saison avec l’AS Roma.





Si des joueurs comme Juan Mata, Cesc Fabregas ou Fabinho ont été très présents en club, leur absence en sélection surprend moins, les deux premiers n’ayant plus été appelés depuis 2016 alors que le Brésilien n’a jamais été un premier choix pour Tite. Par contre Mario Gotze aurait pu prétendre à une place en sélection, mais Joachim Low a préféré d’autres options. Un autre allemand complète ce milieu de terrain en la personne d’Emre Can, pourtant souvent utilisé lors de la campagne de qualification avec l’Allemagne, et brillant cette saison avec les Reds de Liverpool.









En attaque :

Côté Bleu, le potentiel offensif énorme de la sélection a laissé quelques noms loin de la Coupe du Monde. Anthony Martial ou Kingsley Coman par exemple n’ont pas été retenu par Didier Deschamps, tout comme Karim Benzema même si son cas est différent, le Madrilène n’ayant plus été appelé en Bleu depuis 2015.

Pour ce onze-type des absents, nous avons retenu deux noms. Dans les autres sélections, l'absence de l’Espagnol Alvaro Morata a pu surprendre, lui qui a marqué 5 buts en 5 matches de qualification avec la Roja. L’attaquant de Chelsea paie une saison en demi-teinte en Premier League et a été devancé par Diego Costa et Iago Aspas aux yeux de Julen Lopetegui.





Pour l’Albiceleste, il y avait aussi des problèmes de riche d’un point de vue offensif. C’est Mauro Icardi qui en a fait les frais malgré ses 29 réalisations avec l’Inter. Le meilleur buteur de Serie A se voit devancer par Gonzalo Higuain et Sergio Aguero et manque lui aussi le mondial.