Coupe du Monde : Mourinho souhaite l’élimination rapide de ses joueurs

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le « Special One » a décidé de donner son avis sur les possibles huitèmes de finale de la Coupe du Monde. Si dans l’ensemble la logique est préservée, José Mourinho prévoit quelques surprises.

Comme beaucoup tout le monde, José Mourinho s’est prêté au jeu des pronostics. Avec nos confrères du journal anglais le Daily Mirror, l’entraîneur Portugais de Manchester United a donné les nations qu’il voyait passer la phase de groupe, tout en souhaitant une mauvaise surprise pour l’un de ses joueurs.





« Désolé Matic, mais tu as besoin de vacances »

Dans le groupe A, l’Uruguay terminera premier de son groupe selon l’entraîneur de Manchester United, mais la lutte sera serré à ses yeux pour la seconde place mais il donne un léger avantage à la Russie sur l’Egypte. Dans le groupe B, l’Espagne finira devant le Portugal à ses yeux, alors que dans le Groupe C, la France sera première « sans problèmes » alors qu’il voit l’Australie occuper la seconde place.

Si dans le groupe D il voit un duo Argentine Nigeria se détacher, c’est le groupe E où le Portugais a agi plus dans son style caractéristique. Pour lui le Brésil, favori pour Mourinho, sera premier devant la Suisse comme il l’explique « Le Brésil gagne et j‘ai besoin que Matic prenne des vacances, donc la Suisse va finir deuxième […] Je suis désolé Nemanja [Matic ndlr] mais tu as besoin de vacances. »









« Je veux que mes joueurs gagnent mais je veux aussi qu’ils se reposent »

Mais ce n’est pas de bonté de cœur que José Mourinho souhaite l’élimination de l’un de ses joueurs. Pour lui il est important que ses « joueurs gagnent mais je veux aussi qu’ils se reposent », mais entre les deux, l’entraîneur a choisi. Dans le reste des groupes, l’Allemagne et le Mexique seront premier et deuxième du groupe F selon lui, tout comme l’Angleterre et la Belgique dans la poule G.

La surprise vient du dernier groupe où la Colombie ne se qualifierait pas, laissant le Sénégal et la Pologne accéder aux huitièmes de finale selon lui.













Ce qui donnerait les huitièmes de finale suivants selon Mourinho :

Uruguay – Portugal



Espagne – Russie



France – Nigeria



Argentine – Australie



Brésil – Mexique



Allemagne – Suisse



Angleterre – Pologne



Sénégal – Belgique