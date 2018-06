Coupe du Monde : Problème de rythme à venir pour l’Argentine ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A quelques jours du début de la Coupe du Monde, les sélections enchaînent les matches de préparation. Si certaines nations ont choisi de jouer 3 rencontres comme les Bleus, les coéquipiers de Lionel Messi ne pourraient commencer la compétition qu’avec un seul match dans les jambes.





Aucun autre match avant le début de la Coupe du Monde ?

Après un net succès contre Haïti (4-0), l’Argentine devait disputer son second et dernier match de préparation à la Coupe du Monde en Israël. Mais à cause de pression politique, la rencontre a été annulée. Il se pose alors un problème pour Lionel Messi et ses partenaires.

Le risque de débuter la Coupe du Monde en manque de rythme est bel et bien réel. Certes, un match amical peut être organisé très rapidement contre une équipe amateur, mais l’Albiceleste a besoin d’une opposition réelle pour parfaire sa préparation. Décider d’un lieu et d’une équipe nationale risque d’être compliquée en 4 jours ne serait-ce que sur un plan logistique.









L’Islande un adversaire redoutable sur le plan physique

Dans un groupe composé de la Croatie, du Nigeria et de l’Islande, la formation de Jorge Sampaoli part comme favorite. Mais son entrée dans la compétition se fera le 16 juin face à l'Islande, l’équipe réputée la plus physique du groupe. Avec un seul de match de préparation à l’heure actuelle, cette entrée en matière pourrait être compliquée pour la sélection argentine.

Malgré un groupe plein de talents, l’Argentine reste sur une défaite sévère contre l’Espagne 6-1 (sans Lionel Messi) et aussi un revers… contre le Nigeria en novembre (toujours sans Messi) 2-4 en plus de victoires contre Haïti donc et l'Italie (2-0). Un autre match amical en plus de celui face à l'Haïti aurait été utile pour en savoir plus sur l’Albiceleste. Les Argentins vont donc commencer un peu dans l'inconnu cette compétition dont ils sont l'une des équipes favorites.