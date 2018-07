Au cours d'une interview surréaliste, Adil Rami annonce qu'il prend sa retraite internationale

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Adil Rami n'a pas foulé la pelouse une seule seconde dans cette Coupe du monde. Pourtant, le défenseur a joué un rôle important dans le collectif de l'équipe de France. Si Didier Deschamps l'a emmené en Russie, c'est aussi parce que le Marseillais est un des tauliers du vestiaire. A 32 ans, il a accepté ce rôle de l'ombre et Didier Deschamps savait qu'il pouvait compter sur l'international aux 35 sélections pour encadrer une des plus équipes de France les plus jeunes de l'histoire.

Après le match, Adil Rami a également annoncé qu'il tirait sa révérence, mettant ainsi un terme à une carrière internationale débutée le 11 août 2010 face à la Norvège. "Aujourd'hui, c'est fini, j'ai amené ma pierre à l'édifice, pour moi j'ai essayé d'amener des bonnes ondes. Je n'ai peut-être pas joué cette Coupe du monde mais j'étais prêt", a déclaré le joueur au micro de TF1.